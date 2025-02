Tunnel di Tenda, dalla Regione Piemonte ristori per un milione

Dalla Regione Piemonte un milione di euro a fondo perduto a sostegno delle attività commerciali e turistiche della Valle Vermenagna, provincia di Cuneo, per i danni economici subiti a causa dei ritardi nella riapertura del tunnel del Tenda, chiuso dal 2020. Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, gli assessori regionali al Commercio e alla Montagna, Paolo Bongioanni e Marco Gallo, insieme al sindaco di Limone Piemonte (Cuneo), Massimo Riberi, hanno illustrato il provvedimento, oggi a Limone, già annunciato dalla giunta regionale, per sostenere le attività commerciali e turistiche che dopo la chiusura del collegamento internazionale hanno subito una riduzione del fatturato. "La Regione Piemonte non ha competenze sul Tenda e su questo tipo di interventi, prova ne sia che per questo intervento è necessaria una legge. Non potevamo però rimanere sordi al grido di allarme del comparto turistico, ricettivo e commerciale di questa Valle che rappresenta il nostro principale collegamento con la Costa Azzurra e l'Europa mediterranea - ha spiegato Cirio - In un anno particolarmente difficile, anche a causa della reintroduzione del Patto di stabilità europeo, siamo riusciti a individuare le risorse per dare un primo segnale alle attività economiche. Assicuriamo il massimo impegno affinché a queste possano aggiungersi nel più breve tempo possibile quelle, stimate in tre milioni di euro, che l'Anas ci ha annunciato a titolo di risarcimento delle imprese appaltatrici per i continui rinvii dell'apertura del nuovo tunnel stradale". Le risorse saranno distribuite in modo proporzionale all'entità del danno subìto, definita in base al Comune dove è svolta l'attività. I potenziali beneficiari, individuati attraverso il loro codice Ateco, di questo primo contributo sono circa in 500. Le pratiche e l'erogazione saranno gestite da Finpiemonte. A ogni impresa individuata verrà erogato un solo ristoro a prescindere dal numero di sedi o unità locali che la stessa ha nel territorio della Valle Vermenagna.