Influencer scala la cupola San Gaudenzio a Novara, denunciato

La polizia di Stato di Novara ha denunciato per danneggiamento aggravato e per invasione di edifici l'influencer di 18 anni, noto come Dedelate, dopo che aveva scalato la Cupola di San Gaudenzio, riprendendo l'azione e pubblicando il video sul suo profilo Instagram il 29 gennaio. Gli agenti sono risaliti a lui attraverso la visione dei video messi in Rete dal ragazzo, residente nella provincia di Sondrio, essendo persona nota e attiva nell'ambito milanese per le sue incursioni da urban climber. Alle indagini ha collaborato la polizia scientifica che ha eseguito un sopralluogo dell'esterno e dell'interno della Basilica, verificando che il ragazzo era stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Le immagini sono state messe poi a disposizione dalla Polizia Locale. Gli investigatori hanno poi accertato che il ragazzo per arrivare in cima alla cupola aveva danneggiato alcuni lucchetti di sicurezza. Nella perquisizione domiciliare del giovane, sono stati rinvenuti gli indumenti utilizzati per la scalata e, nascosto, un cellulare con video e foto delle diverse iniziative del ragazzo, anche in altri luoghi. Il questore della provincia di Novara ha predisposto nei confronti del giovane un foglio di via dal comune.