Al Piemonte del turismo 1,69 milioni per alluvioni 2024

Al Piemonte è stato assegnato un finanziamento di 1 milione e 691.922 euro nell'ambito della graduatoria dei finanziamenti destinati alle imprese turistiche e ricettive colpite dalle alluvioni del 29 e 30 giugno 2024 in Piemonte e Valle d'Aosta. Una quota significativa è destinata a Macugnaga Trasporti e Servizi per il ripristino delle proprie attività, che hanno subito danni ingenti con strutture ricettive devastate, impianti compromessi e un intero comparto economico paralizzato. "Questo stanziamento - sottolinea l'assessora regionale al Turismo Marina Chiarelli - rappresenta un passo cruciale per permettere alle imprese di rimettersi in piedi e garantire continuità lavorativa e turistica, e rappresenta un segnale di vicinanza alle nostre comunità e alle imprese del turismo. Il Piemonte ha subito danni ingenti e questi fondi sono fondamentali per garantire il futuro del comparto. L'impegno del ministro Santanchè e delle istituzioni locali si sono confermati centrali nel garantire aiuti per il turismo, che è un settore chiave per l'economia regionale. Abbiamo mantenuto le promesse". I fondi, erogati nell'ambito del Fondo Unico Nazionale per il Turismo, sono destinati a sostenere la ripresa delle attività e ad agevolare il rilancio della stagione turistica invernale, particolarmente strategica per il comparto montano piemontese.