Epat Torino, azioni antagonisti minano l'immagine di Torino

"Gli atti vandalici avvenuti questa notte a Regio Parco colpiscono non solo i pubblici esercizi danneggiati, ma il tessuto economico e sociale di una città che si sta ponendo come un polo attrattivo per investitori, turisti e cittadini. Episodi come questi minano la sua immagine e la qualità della vita di chi la vive e la frequenta". Così Vincenzo Nasi, presidente di Epat Torino, l'associazione che rappresenta i pubblici esercizi del territorio, interviene dopo il corteo degli antagonisti nel capoluogo piemontese. "Oltre al senso di insicurezza - prosegue Nasi -, il danno economico per gli esercenti è rilevante: muri e vetrine imbrattati, attrezzature compromesse e giornate di lavoro perse per ripristinare i locali. È essenziale che le istituzioni intervengano con strumenti concreti di tutela e ristoro per chi subisce questi episodi". "Un contesto urbano più sicuro - conclude Nasi - non è solo una garanzia per le imprese, ma contribuisce a rendere Torino una città più vivibile per tutti, a partire dai tanti giovani che ogni sera la animano con la loro presenza. Per questo chiediamo che la Città si costituisca parte civile in un eventuale procedimento: tutelare le attività economiche significa difendere il valore e l'attrattività del nostro territorio".