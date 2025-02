SACRO & PROFANO

Dalla vescova alla parroca, suore in carriera (e potenti)

Sempre più spesso nelle diocesi del Piemonte ci si rivolge a suor Bissi, consigliora di vescovi e cardinali. L'ultimo caso a Vercelli, per la guida tormentata della parrocchia di Trino. A Torino nelle mani di suor Busia le redini della pastorale giovanile

L’arcidiocesi di Vercelli, un tempo gloriosa, guidata da monsignor Marco Arnolfo detto (si fa per dire) “la luce del mondo”, sta vivendo un lungo crepuscolo. Un caso emblematico è rappresentato dalla parrocchia di Trino Vercellese che, insieme a quelle limitrofe unite nella guida pastorale, conta più di novemila anime. Nel febbraio del 2024, la Curia annunciava che il parroco, don Patrizio Maggioni, legato alla vetusta organizzazione “Operazione Mato Grosso”, tanto cara al presule, aveva manifestato la volontà di vivere un’esperienza in terra di missione e rinunciare al «sacerdozio comodo», e per non stare «qui in mezzo all’opulenza, al tutto e più di tutto, inermi, a fare parole vuote», desiderio al quale l’arcivescovo diede una «approvazione serena e confidente», insieme alla benedizione. L’esperienza di «una vita più mangiata, più spesa, più consumata dove si arriva a sera sfatti dalla stanchezza, per aver corso per altri», durò pochi mesi e don Maggioni, «ritrovata la serenità evangelica», ritornò ad accomodarsi in diocesi, ma non più nella scomoda Trino.

Nello stesso mese il vicario generale, monsignor Stefano Bedello, trinese di nascita, comunicava ai giornali locali che entro l’estate 2024 Trino avrebbe avuto un nuovo parroco. Fallace speranza! I fedeli dovettero attendere la fine dell’anno per conoscere il nome del nuovo parroco, nella persona di don Pier Leo Lupano (classe 1980), del quale monsignor Bedello tracciò un profilo roboante, annunciandone l’ingresso per il 23 febbraio. Alla fine di gennaio, pochi giorni fa, colpo di scena: ci si rende conto che Trino non è sulle Dolomiti e, con un referto medico nel quale «si sconsiglia il domicilio in località oppressa dal caldo-umido», il parroco eletto rinuncia all’incarico, mantenendo la parrocchia di Roasio. Naturalmente tra i più rimane il fondato sospetto che non sia stato solo il clima a suggerire il dietrofront. Che fare allora? Non sapendo che pesci prendere ci si rivolge a colei che già svolge le funzioni di “super vescova” – non solo di Vercelli – e cioè la superiora della Fraternità della Trasfigurazione, suor Anna Bissi, la mater boni consilii dei boariniani torinesi che ancora oggi ricorrono ai suoi sempre materni consulti. Pare infatti che, ancora recentemente, Sua Eminenza Roberto Repole sia stato visto scendere alla stazione di Vercelli per dirigersi alla vicina casa madre della Fraternità ove risiede la virgo plus quam potens. Ecco allora la trovata: affidare fino a nuovo annuncio (l’ultimo?) «l’organizzazione della struttura parrocchiale» (sic) di Trino a suor Silvia Catta, religiosa della medesima Fraternità.

La presentazione del «progetto», in perfetto ecclesialese stile “Chiesa in uscita”, è tutto un susseguirsi di «intenti, obiettivi e programmi condivisi». E poi ancora: referenti, coordinatori, uffici, comunità, equipe, strutture, ascolto e, naturalmente, tanta, tanta sinodalità. Senza trascurare l’obiettivo di «arrivare ad un progetto per gruppi di lavoro, a dei processi sul metodo che poi possano essere portati avanti». La religiosa insomma supera il conte Lello Mascetti di monicelliana memoria… Nel frattempo, tra una supercazzola e l’altra, è un sacerdote ottantacinquenne a farsi carico del pondus diei et aestus,mentre suor Silvia è profeticamente persuasa che «Trino sta vivendo la fortuna di far parte di un progetto pilota» e quindi «Beati i Trinesi!». Un nome sembra imporsi spontaneamente per tale ambizioso e “innovativo” pateracchio partorito dall’arcivescovo e dal suo consiglio episcopale: “progetto Titanic”, dove il mare delle idiozie non è avaro di iceberg. Non è infatti essere «indietristi» o disfattisti: basta guardare al Nord-Europa dove, a forza di simili progetti, le Chiese stanno affondando insieme al comandante e all’orchestrina che suona romantici valzerini.

A proposito di Fraternità della Trasfigurazione, è noto come uno dei primi atti del vescovo di Asti, il boariniano Doc e primo di essi ad assurgere all’episcopato, monsignor Marco Prastaro, sia stato quello di insediare in curia le buone figlie di madre Anna Bissi le quali certo non si limitano all’amministrazione ma rappresentano una significativa presenza in diocesi. Monsignor Prastaro è il vescovo piemontese più amato dal papa e da giorni circolava la notizia che sarebbe stato traslato alla prestigiosa, ma in piena crisi, arcidiocesi di Pisa. Poi è stato dato l’annuncio che nella città della Torre è stato nominato monsignor Saverio Cannistrà, classe 1958 e già preposito generale dei Carmelitani scalzi.

***

Al termine della sua catechesi, l’onnipresente suor Carmela Busia, responsabile della pastorale giovanile diocesana torinese, ha annunciato il programma della giornata di venerazione della Sindone per i giovani, prevista per il 3 maggio 2025. Il logo e il tema proposto per l’evento si discostano molto da quelli del passato: siamo passati da Passio Christi passio hominis del 2010 a «L’Amore più grande» del 2015 a «Sotto il telo c’è». Ora non c’è chi non sappia che i Vangeli della Resurrezione narrano della tomba vuota, dei teli funerari senza il corpo del Crocifisso: «Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso. È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l’avevano posto» (Mc 16.6). Più che «sotto il telo c’è» proprio non c’è più perché la morte è vinta. E poi il telo di iuta... Se ci si vuole riferire alla Sindone, essa ha trama a lisca di pesce, un dettaglio distintivo che contribuisce agli studi sulla sua autenticità e la sua origine storica. Possono sembrare infimi dettagli, ma la venerazione, l’amore e la cura per una realtà tanto unica e preziosa quanto la Sindone avrebbero meritato più attenzione nella scelta del tema per la giornata internazionale dedicata alla sua venerazione da parte dei giovani.

***

Sull'ultimo numero del settimanale diocesano di Torino compare un’intervista a Graziano Delrio, uno dei leader dei cattolici democratici, in cui afferma che per un cattolico, ispirato alla dottrina sociale della Chiesa, su certi temi cruciali non si può che essere radicali: «lotta contro le diseguaglianze, il futuro dell’Europa, la difesa della pace». Questi sarebbero, per il parlamentare Pd, i criteri che qualificano un cattolico in politica. Come si vede mancano del tutto i capisaldi dell’agire del cristiano nell’agone pubblico, ossia quei «principi non negoziabili» di ordine naturale e divino, come la difesa della vita fin dal suo concepimento, la famiglia, la scuola, la libertà di educazione ecc. che dicono almeno quello che in politica un cattolico non dovrebbe mai fare e ben presenti nella dottrina sociale della Chiesa. Resi manifesti come guida per i cattolici in politica da Benedetto XVI, oggi essi sono stati prima ostracizzati e adesso sono scomparsi. Ma senza limiti di azione i politici possono fare tutto, non hanno più nulla in comune perché il vero problema non è la fede ma il rapporto coerente tra la fede e la politica. Oggi nella Chiesa questa coerenza è andata perduta e allora todos, todos, todos (anche se per la verità una eccezione almeno c’è e riguarda i cattivi tradizionalisti): abortisti e sostenitori della cultura transgender, atei, appartenenti ad altre religioni, affittuari degli uteri ecc. Si è avverata in pieno la profezia di Karl Rahner del 1967: «Il vero compito della Chiesa è quello di essere una società “aperta” anche nel proprio interno... In essa devono trovar posto conformisti e non conformisti, uomini delle più varie tendenze politiche e filosofi delle più diverse scuole, catholique de droite et de gauche ecc.». Insomma, tutto e l’opposto di tutto.