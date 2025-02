M5S, giunta Cirio immobile su questione Pfas

"L'immobilismo della giunta Cirio difronte all'alto tasso di inquinamento da Pfas nelle acque piemontesi" è stato denunciato dai consiglieri regionali del M5s che oggi hanno partecipato, a Torino, a un presidio promosso da Greenpeace e da diversi comitati locali: "il problema - dicono - è grave e va affrontato senza più perdere tempo". "Come M5s - si afferma in una nota diffusa dai consiglieri Sarah Disabato, Pasquale Coluccio, Alberto Unia - abbiamo depositato diversi atti in Consiglio regionale, tra cui una mozione per chiedere al Presidente di attivarsi nell'immediato sul governo con l'obiettivo di richiedere l'approvazione di una legge nazionale che vieti l'uso e la produzione delle sostanze perfluoroalchiliche. Inoltre, con degli emendamenti a bilancio, abbiamo chiesto di stanziare delle risorse per un biomonitoraggio su vasta scala. E a breve presenteremo un'interrogazione per chiedere conto della situazione in Valsusa e in altre aree del Piemonte, a seguito dei risultati ottenuti dall'indagine indipendente di Greenpeace 'Acque Senza Veleni'". Secondo gli esponenti M5s "si rende necessario e urgente l'avvio di una discussione approfondita in Commissione Ambiente, a partire dall'audizione delle associazioni che si stanno occupando del tema".