Contributo elettorale "sospetto". Assessore FdI nel mirino del Pd

I dem presentano un esposto alla Procura su un finanziamento di 2.500 euro ricevuto da Chiarelli quando da vicesindaco di Novara era candidata alle regionali. A elargirlo una cooperativa sociale che lavora per il Comune. Prove di pace tra Lega e meloniani

Non c’è pace per Fratelli d’Italia a Novara. Dopo l’esplosione del caso Trecate – con la maggioranza del sindaco Federico Binatti che rischia d’implodere – arriva anche l’esposto del Pd su un contributo elettorale da 2.500 euro ottenuto dall’assessora regionale Marina Chiarelli durante la sua campagna elettorale, quando ancora era vicesindaco. Il finanziamento è arrivato dalla cooperativa Solidarietà Silvabella Onlus di Mortara che per giunta ha vinto un appalto con il Comune di Novara per la gestione della piscina Solferino. Non un affidamento diretto, come affermato proprio dai dem per aggravare la situazione di Chiarelli, ma una regolare gara pubblica, assegnata nel maggio 2024, dopo che la cooperativa ha messo sul piatto quasi 50mila euro.

La legge però proibisce contributi o finanziamenti ai politici da parte delle cooperative sociali, il fatto che abbiano lavorato per l'amministrazione comunale non può che essere un'aggravante. Per questo da settimane si parla della possibilità che i dem spostino il terreno dello scontro politico, dal Consiglio comunale alle aule della magistratura. Il tutto in un contesto in cui sale sempre di più il livello dello scontro tra Lega e Fratelli d’Italia come testimoniano i rapporti sempre più tesi tra il sindaco Alessandro Canelli e il suo vice Ivan De Grandis.

“Non saremo gli utili idioti della Lega nella loro disfida con FdI” aveva detto allo Spiffero il consigliere regionale, segretario piemontese del Pd e candidato sindaco in pectore del centrosinistra Mimmo Rossi. Alla fine qualcuno deve averci ripensato. “È stata una decisione del gruppo consiliare” allarga oggi le braccia Rossi quasi a dissociarsene. E in effetti l’iniziativa è stata del capogruppo Nicola Fonzo, ex candidato sindaco alle ultime elezioni, che nelle scorse ore ha presentato l’esposto alla Procura di Novara e al Collegio di garanzia presso la Corte d’Appello di Torino. “Noi segnaliamo la vicenda. Sarà la magistratura a decidere”, ha dichiarato. Nel caso di una eventuale condanna a Chiarelli potrebbe essere inflitta una sanzione per l’irregolarità, diverso il caso della Silvabella. È la legge 195 del 74 che vieta esplicitamente alle cooperative sociali di finanziare i politici, una norma evidentemente ignorata dalla neo assessora, che pure di mestiere è avvocato. Il fatto che abbia candidamente inserito quel contributo tra i finanziamenti ottenuti e pubblicato tutto online ne testimonia certamente la buona fede. Probabilmente una leggerezza per la quale ora si alza l’ennesimo polverone su un centrodestra che, dopo un lungo periodo di tensioni, cerca di trovare un po’ di pace, come testimonia la recente cena al Bartali tra il sindaco e il gruppo consiliare di FdI sotto l’egida del capo dei meloniani Gaetano Nastri.

“Trovo singolare e strumentale l’attacco del Pd, che anziché affrontare con serietà il dibattito politico e confrontarsi sui temi che interessano davvero i cittadini, ha preferito costruire un caso mediatico – replica Chiarelli –. Il contributo in questione, di 2.500 euro, è stato deliberato nella massima trasparenza dal consiglio di amministrazione della società, rendicontato e nessun organismo preposto ha riscontrato irregolarità”.