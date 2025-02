Caretti (Cisl), battaglia per automotive deve fare salto qualità

Martedì 11 febbraio il Consiglio regionale del Piemonte, spostato per motivi logistici nel palazzo della Città metropolitana di Torino, sarà interamente dedicato all'Automotive. "A un anno di distanza dal Consiglio regionale aperto sulle crisi industriali piemontesi - sottolinea il segretario generale della Cisl Piemonte, Luca Caretti - ritorniamo nella stessa sede istituzionale per affrontare 'la madre di tutte le crisi industriali della regione', quella dell'auto e del suo indotto. La Cisl parteciperà all'incontro con atteggiamento costruttivo e propositivo. La battaglia che vorremmo giocare tutti insieme per la salvaguardia e il rilancio di uno dei settori chiave della nostra economia regionale non può ridursi allo scontro politico o partitico, ma deve fare un salto di qualità in termini di collaborazione e proposte tra le parti, altrimenti l'appuntamento di martedì 11 sarà la solita sfilata di interventi, con il prevedibile scontro tra maggioranza e opposizione". "Vorremmo capire - aggiunge Caretti - le reali intenzioni di Stellantis su Mirafiori, e il ruolo delle istituzioni locali per il suo rilancio, ma anche perché Byd, che sta costruendo una fitta rete di rapporti con i nostri fornitori, abbia deciso di aprire i suoi stabilimenti in Ungheria e Turchia e non in Piemonte. Infine, vorremmo capire come accompagniamo, formiamo e sosteniamo i nostri lavoratori in questa lunga e difficile transizione. Resta fondamentale il recupero dei rapporti con Stellantis sul nostro territorio", conclude il segretario generale della Cisl Piemonte.