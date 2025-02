Calendario risiko, 3 mesi di fari puntati su banche e tlc

Si aprono tre mesi fitti di impegni per chi gioca al risiko bancario e non solo, visto che sembra si stia per aprire un nuovo tavolo: quello delle tlc. Unicredit impegnata su due fronti, Commerzbank e Bpm, accavallandosi con l'offerta di quest'ultima per Anima; Mps che vuole Mediobanca, Ifis e Illimity e ultima la Bper che chiede alla Popolare di Sondrio di unirsi. C'è fermento anche in casa Tim, ai piani alti tra l'azionariato con Vivendi che ha derubricato a partecipazione finanziaria la sua quota e i fondi, tra questi Cvc, che vorrebbe entrare; tra gli operatori invece c'è Iliad che cerca di accasarsi e, dopo essere stata respinta da Vodafone guarda a Tim Consumer e, anche se per ora non c'è niente di concreto, gli advisor sono già al lavoro su diverse ipotesi di studio. Intanto si è aperta la stagione delle trimestrali e si intreccia con lo studio dei dossier e le documentazioni da preparare per ottenere le autorizzazioni dalle Authority. Si parte lunedì, il 10 febbraio, con le riunioni dei cda di Mediobanca, Unicredit, Ifis e Illimity sui conti. I riflettori della stampa e del mercato sono accesi e ci saranno diverse occasioni per cercare di avere risposte con i Capital Market Day organizzati per presentare i bilanci e le strategie triennali o i roadshow che porteranno i manager in giro per l'Europa subito dopo. Martedì 11 febbraio Banco Bpm riunisce il cda sui conti e l'aggiornamento del piano e la Popolare di Sondrio avvia formalmente l'analisi dell'offerta di Bper. A metà settimana, mercoledì 12 febbraio, il ceo di Piazza Meda Giuseppe Castagna presenta i conti agli analisti e alla stampa. Tim riunisce il cda sui conti e sul piano che l'ad Pietro Labriola presenterà il giorno dopo alla comunità finanziaria. Non si attendono sorprese, ci sono ancora alcuni nodi da sciogliere perché il riassetto si possa dire concluso, tra questi la vendita di Sparkle. Giovedì 13 febbraio Commerzbank presenta i conti con un Capital Markets Day che potrebbe riservare, secondo le indiscrezioni circolate la scorsa settimana, qualche riorganizzazione degli asset e possibili mosse difensive alla scalata di Unicredit. L'offerta di Mps dovrebbe arrivare in Consob e di conseguenza a breve giro si avranno dal deposito del documento elementi in più di valutazione. Infine Unipol riunisce il cda sui conti ma è scontato che sul tavolo dei consiglieri ci sarà anche l'offerta che Bper, di cui è il primo azionista con quasi il 20%, ha lanciato sulla banca valtellinese guidata da Mario Alberto Pedranzini. La settimana si chiude con Unipol che presenta i conti al mercato. Vanno segnate in rosso alcune date a marzo, con i cda già programmanti di Mps e Ifis il 6 e quello di Illimity il 12, l'assemblea di Banco Bpm il 13 e si arriva già ad aprile con la stagione assembleare. Il 17, Mps chiederà ai soci di deliberare sull'aumento di capitale al servizio dell'offerta pubblica di scambio su Mediobanca, il 29 si riuniscono i soci di Illimity per approvare il bilancio e il 30 aprile quelli del Banco Bpm. L'8 maggio è in programma uno degli snodi più importanti di tutte le partite in corso, ovvero l'assemblea dei soci di Generali.