Piemonte alla Bit, 2024 anno in crescita per il turismo

In Piemonte il 2024 è stato un anno in crescita per il turismo con oltre il +2% di movimenti rispetto al 2023, secondo i primi dati provvisori dell'Osservatorio Turistico della Regione Piemonte illustrati in occasione della Bit, la Borsa internazionale del Turismo che si tiene alla Fiera di Milano Rho. I flussi turistici provenienti dall'estero confermano il processo di internazionalizzazione della Regione come meta turistica: aumentano gli arrivi e le presenze e anche la quota estera ha avuto un incremento di circa un punto percentuale. Guardando a Torino l'andamento positivo è ancora più evidente con una crescita di oltre il 6% dei movimenti turistici a conferma del posizionamento del 'brand' del capoluogo piemontese. "L'outdoor, la cultura, gli eventi, le eccellenze territoriali e il nostro patrimonio enogastronomico compongono un mix di grande rilevanza per il posizionamento del Piemonte a livello mondiale", dichiara Marina Chiarelli, assessore regionale al Turismo, Cultura, Sport, Politiche giovanili e Pari opportunità. La Regione partecipa alla quarantacinquesima edizione della Borsa Internazionale del Turismo presentando la sua offerta che va dalle ville e giardini tra il Lago Maggiore, il Lago d'Orta e le Valli dell'Ossola, ai cammini spirituali, fino ai paesaggi del vino e alla fiera internazionale del Riso. Non mancano gli appuntamenti con il grande sport, con la partenza il prossimo 23 agosto della Vuelta spagnola da Torino-Venaria Reale, già teatro lo scorso anno dell'avvio del Giro d'Italia.