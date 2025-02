SANITÀ

Mancano medici, Aft al palo. Disagi in vista per i pazienti

Troppe incognite sulle aggregazioni territoriali. In Piemonte servono mille camici bianchi in più. Criticità nei report delle Asl. Sindacati divisi: cautela da parte di Smi e Snami, mentre la Fimmg spinge (e oggi va con il suo stato maggiore dall'assessore Riboldi)

Pensate per fornire un servizio migliore ai pazienti, rischiano di produrre l’effetto diametralmente opposto con disagi e complicazioni che si aggiungerebbero alle non poche criticità che da tempo gravano sulla medicina territoriale e, in particolare, nel rapporto tra assistito e medico di famiglia. Le Aft, ovvero le aggregazioni funzionali territoriali destinate a riunire i medici di famiglia in ben definiti ambiti del territorio, a dispetto della loro ideazione che risale e più i dieci anni fa, non sono ancora partite. E, forse, questo è il solo aspetto rassicurante e, al contempo, la conferma della fondatezza di forti dubbi e perplessità che anche una parte dei sindacati dei medici, come lo Smi e lo Snami non nasconde da tempo rispetto a chi, come la Fimmg sempre sul fronte della rappresentanza di categoria, non fa mistero di spingere il decisore pubblico verso una rapida adozione di questo nuovo sistema.

Accelerazione che in Piemonte – tra le prime regioni dove mesi addietro si è preso a ragionare sull’applicazione della legge e discuterne con i sindacati, peraltro tra loro su posizioni differente – trova una probabile frenata nello scenario che va emergendo dai report in arrivo agli uffici della Sanità del grattacielo dalle varie Asl. Report dai quali emergerebbero criticità diffuse e tali da consigliare prudenza sulle modifiche che le Aft comporterebbero, in primis, sui cittadini.

Il dato generale che racconta come in Piemonte manchino circa mille medici di famiglia, declinato sui vari territori è il primo ostacolo alla costituzione delle aggregazioni che dovrebbero servire ciascuna un bacino di non meno di 20mila abitanti e, quindi, raggruppare almeno venti professionisti nell’improbabile scenario di mille assistiti per ogni medico, giacché oggi la media è di 1.500 con non rari casi di superamento in deroga di questa soglia.

Ma non è solo quello della carenza di professionisti il problema, che già basterebbe. È anche sul sistema di funzionamento delle aggregazioni che si insinua, non senza ragione, il rischio di disagi per i pazienti. Le aggregazioni, infatti, non sarebbero fisiche, ovvero i medici di famiglia non lavorerebbero tutti nella stessa struttura, ma manterrebbero i loro ambulatori (alcuni dei quali, peraltro, vedono già una sorta di aggregazioni di fatto, sia pure volontarie) e questo se oggi rappresenta un punto di riferimento per gli assistiti, domani potrebbe essere un problema. Chi dovesse avere bisogno del suo medico in un orario non coperto da lui, ma a un collega dell’Aft, sarebbe costretto a spostamenti anche di chilometri in città o da un paese a un altro nelle province. Questione che si risolverebbe, in parte, con le future Case di comunità previste dal Pnrr, ma anche in questo caso la disponibilità dei professionisti a prestare lì il loro servizio mostra più di una resistenza e, comunque, un limite rispetto agli orari che sarebbero necessari.

Altro nodo sa sciogliere che non potrà che essere normato a un regolamento che la Regione dovrà comunque stilare prima dell’eventuale entrata in funzione delle Aft, riguarda l’organizzazione interna tra i medici. Per fare un esempio, oggi il medico di famiglia che va in ferie o in malattia deve trovare un sostituto e retribuirlo, mentre nelle Aft le sostituzioni avverrebbero tra i professionisti che ne fanno parte, ma se un medico sostituisce il collega, nello stesso orario non potrà coprire i suoi assistiti e contemporaneamente anche quello del medico assente.

Insomma, di questioni di affrontare e cercare di risolvere ce ne sono non poche, anche se il nuovo sistema prevede una serie di risorse economiche aggiuntive per i medici che, in qualche modo, potrebbero spingere ulteriormente una parte di essi e le loro rappresentanze a chiedere, come di fatto avviene, tempi rapidi per l’attuazione della norma nazionale.

Sul piatto della bilancia ci sono, tuttavia, quelle problematiche pesanti a partire dalla carenza di professionisti i medicina generale e la loro distribuzione sul territorio, così come altri aspetti organizzativi che rischiano di produrre l’effetto inverso rispetto a quello atteso per i cittadini. Questioni non di oggi, vistio che come si diceva già nei mesi scorsi negli incontri in Regione i segretari di Smi, Antonio Barillà e di Snami Mauro Grosso Ciponte avevano rappresentato le loro forti perplessità sull’attuazione delle aggregazioni in questo scenario, mentre di tutt’altro avviso era la posizione della Fimmg, con il suo segretario regionale Roberto Venesia determinato su un’accelerazione verso le Aft. Posizione che, è facile supporre, ribadirà oggi nel corso dell’incontro con l’assessore alla Sanità Federico Riboldi, al quale si presenterà con tutto il direttivo regionale del potente sindacato.