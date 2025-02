Il Club degli Investitori investe oltre mezzo milione in Aiko

I soci del Club degli Investitori investono oltre mezzo milione di euro nella torinese Aiko che sviluppa software avanzati basati su intelligenza artificiale e automazione per applicazioni spaziali e portano a 4 milioni il round di finanziamento Series A. Questo nuovo investimento, effettuato tramite Simon Fiduciaria, permetterà ad Aiko di potenziare la crescita in Europa e negli Stati Uniti, ampliando ulteriormente le proprie soluzioni di intelligenza artificiale a bordo di satelliti. Il Club degli Investitori si unisce quindi ai principali attori del round - che a dicembre aveva portato Aiko a raccogliere 3,5 milioni di euro - guidato da Deep Blue Ventures, il fondo di venture capital dedicato alla deep tech gestito da Deep Ocean Capital Sgr e Primo Ventures Sgr, attraverso il fondo Primo Space. "Aiko è un pioniere nell'automazione basata sull'utilizzo pratico dell'Intelligenza Artificiale, grazie a una architettura flessibile che ha permesso di accelerare l'adozione della loro tecnologia nel settore spaziale, affermandosi velocemente come riferimento in Italia e in Europa. Lorenzo è un founder determinato, alla guida di un team di altissima qualità, che ha già dimostrato sul campo il valore delle proprie soluzioni" spiega Marco Villa, Champion del Club degli Investitori. "Con questo finanziamento, il totale raccolto da Aiko arriva a 7 milioni di euro, e il round Series A rimane aperto a ulteriori investimenti fino a un massimo di 5 milioni di euro. Aiko punta a consolidare la propria presenza a livello globale. Il nuovo capitale sarà utilizzato per rafforzare la posizione dell'azienda sul mercato europeo, con un focus particolare sulla Francia, dove Aiko possiede già una sede a Tolosa, e per avviare l'espansione negli Stati Uniti entro il 2025. Grazie ai fondi raccolti, l'azienda intende aumentare il proprio organico da 40 a 70 persone nei prossimi due anni".