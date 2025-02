GIUSTIZIA

Piccoli azionisti contro la Juventus, parti civili nel processo plusvalenze

La decisione del gup che ha invece respinto le istanze nei confronti dell'attuale assetto societario del club. Sotto accusa per aggiotaggio, ostacolo alla Vigilanza e false fatturazioni l'ex presidente Agnelli, il vice Nedved, l'ex ds Paratici e l'ex ad Arrivabene

Circa 200 soggetti, tra azionisti della Juventus e parti civili, sono stati ammessi parte civile nel procedimento riguardo le cosiddette plusvalenze che chiama in causa gli ex vertici della società bianconera. La decisione è del giudice dell’udienza preliminare del tribunale di Roma, Anna Maria Gavoni, che ha invece respinto le istanze nei confronti dell’attuale assetto societario del club. Tra coloro che potranno comparire come parte civile ci sono, oltre a singoli azionisti, anche quei risparmiatori che si sono affidati ad associazioni come il Codacons o il Movimento dei consumatori. Compresi anche il fondo libico d’investimento Lafico e la Consob. L’udienza è stata aggiornata al prossimo 4 marzo

Sono sotto accusa l’ex presidente della Juve, Andrea Agnelli, l’ex vicepresidente Pavel Nedved, l’ex direttore sportivo Fabio Paratici e l’ex amministratore delegato Maurizio Arrivabene. I reati contestati, a vario titolo, sono quelli di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni. In particolare, secondo la Procura, si contesta o la realizzazione di alcune operazioni di calciomercato, con plusvalenze fittizie; ed una manovra di ammortamento irregolare sugli stipendi dei calciatori durante la pandemia del Coronavirus.

La vicenda, che ha anche portato poi alla penalizzazione in ambito sportivo per la società bianconera, era stata sviluppata a Torino ed è stato trasferito nella Capitale dalla Cassazione, per ragioni di competenza territoriale. I piccoli azionisti ed ex azionisti della Juventus lamentano – nel complesso – di aver avuto perdite finanziarie legale al crollo del valore delle azioni fra il 2019 e il 2022. Secondo quanto spiegato dal Codacons “chi si costituirà parte civile nel processo potrà ottenere, in caso di condanna degli imputati, un risarcimento che comprenderà: la perdita di valore delle azioni (danno emergente); il mancato guadagno che avrebbero potuto ottenere investendo in altri strumenti finanziari (lucro cessante); il possibile risarcimento del danno morale, che potrà arrivare fino al 30 per cento del danno patrimoniale subito”.