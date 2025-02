Pd Torino, Regione investa di più per la non autosufficienza

In tre anni "le richieste in termini di assistenza sono praticamente raddoppiate ma il fondo regionale è fermo al 2019. Deve diventare una priorità per la Regione Piemonte che deve aumentare le risorse". A dirlo è il gruppo del Pd in Consiglio comunale che ha presentato la mozione sul tema "Rsa ed emergenza non autosufficienza a Torino", illustrata oggi dal primo firmatario Pierino Crema, dal presidente della Commissione Sanità, Vincenzo Camarda, e dal capogruppo Claudio Cerrato. "Abbiamo la sensazione - dice Crema - che il tema anziani non autosufficienti sia sottovalutato, mentre va riconosciuto come vera emergenza. Dal 2019 al 2023 si è passati da 4325 a 7170 valutazioni dell'Unità Geriatrica, con gli esiti domiciliari passati da 1820 a 3827 e quelli residenziali da 2194 a 3232, questi ultimi seguiti da 1925 inserimenti senza scadenza temporale". Un altro dato che Crema definisce "allarmante è che i casi urgenti, nel 2022, 2023 e 2024, sono stati rispettivamente 22, 25 e 94 e quelli non urgenti, da gestire entro 1 anno, sono passati da 460 a 568 a 1231 nei tre anni. Sono i casi di utenti in attesa di inserimenti. Con questi numeri sarebbe il caso che la Regione, con l'Asl e poi con la Città, affronti questo tema. E l'unico modo è mettere a disposizione maggiori risorse evitando di far dipendere gli interventi di carattere sanitario dalle possibilità economiche delle persone". "Ci preoccupa la mancanza di reale programmazione da parte della Regione e se non ci si struttura per aiutare le famiglie la situazione non può che peggiorare", aggiunge Cerrato, mentre l'assessore al Welfare Jacopo Rosatelli sollecita la Regione, "che è in fase di discussione del bilancio, a investire di più in politiche sanitarie e socio sanitarie e affrontare di petto come priorità il tema delle persone non autosufficienti e anziane".