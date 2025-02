A Torino nel 2024 quasi 961mila multe

Nel 2024 a Torino le multe sono state 960.971 con un incasso di circa 62,8 milioni, a fronte di 1.023.199 sanzioni nel 2023 con un incasso di 55,9 milioni e di 949.534 nel 2022 con 55,7 milioni circa di incasso. A illustrare i dati in Consiglio comunale, in risposta a un'interpellanza del vicecapogruppo di Torino Bellissima, Pierlucio Firrao, è stato l'assessore alla Sicurezza e polizia municipale, Marco Porcedda, che ha rivendicato "l'aumento dell'incasso, pur a fronte di un calo di sanzioni, segno di una miglior capacità di riscossione ed efficientamento dell'azione amministrativa". A guidare la classifica delle infrazioni nell'anno appena concluso è la sosta irregolare in zona blu con 213.701 sanzioni, seguita da circolazione e sosta su strade riservate ai mezzi pubblici e in Ztl, 156.172 multe, violazioni semaforiche, 119.255 ammende di cui 116.822 coi T-Red, violazioni legate alla patente, 69.661, e superamento dei limiti di velocità, 61.762 multe. Numeri che il consigliere Firrao commenta con la definizione di "multificio Torino", contestando il fatto che "spesso e volentieri i torinesi sono multati per una segnaletica fuorviante e non conforme al codice della strada e il prossimo anno, con le nuove telecamere per le corsie preferenziali, alcune delle quali fuori luogo, sarà sicuramente peggio, con i previsionali del bilancio che parlano di 85 milioni nel 2025 per incasso da sanzioni. Bisogna distinguere tra le finalità delle sanzioni - conclude -. C'è un'enorme differenza tra prevenzione e persecuzione".