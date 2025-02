LA SACRA RUOTA

Cirio trova i soldi per gli operai, forfait di Lo Russo al Consiglio

Domani seduta straordinaria del parlamentino del Piemonte dedicata all'automotive. Il governatore annuncerà (finalmente) il varo della misura che integra la Cig ai dipendenti del settore. Il sindaco di Torino manda la sua vice, lui preferisce i selfie

Non c’è il sindaco Stefano Lo Russo tra gli oltre trenta relatori che si avvicenderanno domani, durante il Consiglio regionale aperto del Piemonte sull’automotive; presente invece il governatore Alberto Cirio che in quella sede annuncerà di aver trovato le risorse per integrare le misure di welfare già previste per gli addetti di Mirafiori che da anni convivono con una produzione a singhiozzo mentre lo stipendio si alterna alla cassa integrazione. Una misura parametrata alle ore di riduzione del lavoro che può arrivare fino a 500 euro al mese. La platea è quella dei lavoratori Stellantis, ma l'intenzione della Regione è di allargarla a tutti quelli del settore automotive. Una promessa fatta in campagna elettorale e che ora il presidente della Regione riesce a onorare grazie all’utilizzo dei fondi europei per le politiche attive del lavoro, con l'impegno dei lavoratori a seguire corsi di formazione ad hoc per una eventuale ricollocazione. Lo Russo, invece, è a Roma: “Di Stellantis parla solo con i dirigenti del Pd” malignano dal sindacato. Al suo posto prenderà la parola Michela Favaro, numero due dell’amministrazione comunale di Torino, titolare delle deleghe al Lavoro.

Il sindaco, finito nel mirino per l’ormai famoso selfie con l’allora ad di Stellantis Carlos Tavares, ha preso parte sabato scorso alla conferenza del Pd in cui il partito di Elly Schlein ha presentato i due documenti che costituiscono la base delle iniziative del partito: la “Carta di Torino”, report realizzato dalla fondazione Demo, guidata dall’ex segretario Nicola Zingaretti, e la mozione che il gruppo dem di Palazzo Lascaris porterà domani in discussione. In quella sede Lo Russo si è limitato a fotografare una situazione che “a livello globale sta vivendo una trasformazione profonda, più intensa rispetto ad altri comparti. In Europa e in Italia, Le scelte che faremo nei prossimi mesi avranno un impatto duraturo sul futuro di questo comparto. La competizione si è evoluta, cambiando scala, paradigmi e regole del gioco. Oggi, i principali poli di competitività sono la Cina e l’Asia, da un lato, e gli Stati Uniti, dall’altro”. Un po’ troppo e un po’ poco per un sindaco chiamato oltre che a stilare scenari a condividere con la sua città scelte e strategie.

La produzione nello stabilimento di Mirafiori è ripresa a gennaio 2025, dopo un periodo di fermo dovuto a una diminuzione della domanda per i modelli Fiat e Maserati. In quella data, gli operai addetti alla produzione della Fiat 500 elettrica sono tornati al lavoro, seguiti il giorno successivo dai lavoratori della Maserati, che hanno ripreso le attività con alcuni giorni di anticipo rispetto al previsto. Nonostante la ripresa, la produzione è stata organizzata su un solo turno, coinvolgendo solo una parte degli addetti. La produzione è stata sospesa da aprile ad agosto, per una settimana a settembre e per tutto il mese di ottobre. Nel mese di novembre, gli operai hanno lavorato solo nove giorni, mentre a dicembre la produzione è stata nuovamente interrotta fino a questo momento. In totale, lo scorso anno, gli operai di Mirafiori hanno lavorato circa 50 giorni, trascorrendo il resto del tempo in cassa integrazione. Le prospettive per il 2025 non sembrano migliorare, almeno fino ad agosto.