OPERE & OMISSIONI

Terzo Valico, ritardi in serie.

A rischio 4 miliardi del Pnrr

Ormai palese l'impossibilità di completare la ferrovia entro la fine del 2026. Ma quella è la data da rispettare per non perdere i finanziamenti europei, circa la metà del costo complessivo. Toccherà bussare a Bruxelles e sperare in una proroga

È una corsa contro il tempo su un tracciato dove ormai gli ostacoli non si contano nemmeno più. Ma, soprattutto, quella verso il completamento del Terzo Valico dei Giovi è una corsa che difficilmente riuscirà a concludersi nei tempi fissati. E la data di fine 2026 non è soltanto un obiettivo, ma la linea di confine che se oltrepassata vedrà sfumare i quasi 4 miliardi del Pnrr.

Su una spesa complessiva di 8,723 miliardi, la parte stanziata dall’Unione Europea nel Piano nazionale di ripresa e resilienza rappresenta poco meno della metà. Questo la dice lunga sulla gravità di una possibile e oggi tutt’altro che improbabile perdita del finanziamento.

Un allarme che già era scattato, sia pure con minore intensità, all’inizio dello scorso anno quando di fronte a ripetute interruzioni dei lavori nei cantieri il commissario straordinario della grande opera ferroviaria Calogero Mauceri spiegava che “Il Terzo Valico è rimasto aperto troppo a lungo. Deve essere completato entro il 2026, altrimenti sarebbe una brutta pagina per le imprese italiane”. Una brutta pagina, ma anche una storia da riscrivere quasi daccapo rifacendo i conti e cercando quella montagna di denaro che le difficoltà sorte nel perforare le montagne dell’Appennino tra Piemonte e Liguria fanno allontanare sempre più, prefigurandone una permanenza o un ritorno nelle casse di Bruxelles.

Lo scorso autunno era stato ancora Mauceri, in quell’occasione in un incontro ad Alessandria, a mettere sul tavolo la concreta ipotesi di un ritardo, anzi a spiegare chiaramente che la prima canna del tunnel appenninico da Arquata Scrivia a Genova, sarà pronta nel 2026 mentre la seconda solo nel 2027, quindi oltre il termine previsto, aggiungendo poi che “il Terzo valico è una delle opere più avanzate fra quelle legate al Pnrr”. Un avanzamento che, alla luce dei fatti, suona quasi beffardo e comunque non elimina, né riduce il rischio di perdere i soldi dell’Europa.

Dall’incontro di fine settembre poco o nulla è cambiato, anzi alcuni problemi si sono addirittura accentuati. Poco più di un mese fa lo stesso commissario aveva ammesso che “le centine delle gallerie si sono deformate come barrette di cioccolata”, costringendo a rivedere il progetto e riorganizzare i lavori di fronte a “una situazione geologica più complessa i quella che si era immaginato”.

Prima ancora era stato un enorme giacimento di metano a bloccare i lavori delle talpe, dopo una precedente interruzione degli scavi a causa della roccia che aveva intrappolato le enormi frese. Poi ancora l’amianto trovato durante le perforazioni e come se tutto ciò non bastasse anche la questione legata ad alcune decine di milioni sparite dal decreto asset e in attesa di essere rimesse in uno strumento normativo da parte del Governo.

Insomma, sui tempi di completamento della grande opera ferroviaria destinata a collegare il porto di Genova con la Pianura Padana e il Nord Europa gravano previsioni tutt’altro che ottimistiche. In un recente incontro al ministero dei Trasporti, con il viceministro Edoardo Rixi, è stata confermata la ripresa degli scavi interrotti, ma la notizia non è certo quella attesa e sperata, giacché la ripresa dell’attività nei cantieri non avverrà che tra la prossima primavera e l’estate.

La stessa conferma della conclusione dei lavori al fine 2026 ribadita da Rfi va letta con attenzione. In un comunicato Rete Ferroviaria Italiana, in sostanza, spiega che quella di fine 2026 è la data in cui si prevede di ultimare tutti gli interventi infrastrutturali, dopo di che partirà la fase dei collaudi, che potrebbe durare almeno un anno. E anche a quel punto il traffico sarà soltanto su un binario nell’attesa del reale completamento dell’opera per il quale oggi nessuno sa o vuole azzardare una data. Certamente ben oltre la scadenza fissata dal Pnrr i cui quasi 4 miliardi, se non interverranno proroghe e deroghe per nulla scontate e comunque da trattare con Bruxelles, andrebbero perduti.