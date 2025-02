LA SACRA RUOTA

Auto, l'Europa guarda nel retrovisore: "Troppe regole, pochi investimenti"

La transizione verso l'elettrico è un fatto ormai ineluttabile ma il Vecchio continente è indietro rispetto a Usa e Cina "perché continua a puntare sui vecchi costruttori d'auto". Le nuove sfide e cosa può fare la politica nell'analisi del prof. Cantamessa

Mentre Stati Uniti e Cina investono miliardi nella transizione verso l’elettrico, l’Europa assume un atteggiamento dirigista e pensa a regolamentare il mercato, fissando deadline e blocchi nella produzione. Così nell’automotive (ma allo stesso modo anche sull’intelligenza artificiale) il Vecchio Continente è già piuttosto indietro sullo scacchiere internazionale. Oggi a Torino si svolgerà un Consiglio regionale aperto sul tema dell’auto, circa trenta relatori, e si può star certi che la maggior parte del tempo si discuterà di ammortizzatori sociali e contributi statali, mentre i colossi europei – Stellantis in primis – faticano a uscire dalle secche di un mercato che non riparte. “Usa e Cina hanno affrontato il cambiamento in atto gettando in campo nuovi player, prime tra tutte Tesla, una start-up che oggi è tra le maggiori big tech globali; l’Europa continua ad avere come interlocutori i vecchi costruttori di auto”. Come andare avanti con gli occhi fissi nello specchietto retrovisore.

Parte da qui il ragionamento del professor Marco Cantamessa, Dipartimento di Ingegneria gestionale e della produzione del Politecnico di Torino: “L’Europa ha pensato di poter giocare questa partita con le aziende che già sono in campo e dettando il ritmo nelle vesti di regolatore. Ma questo ritmo è stato lento rispetto all’obiettivo di portare i player europei ad acquisire un vantaggio tecnologico mentre, al contrario, è stato troppo rapido nei confronti di un mercato che non è ancora pronto al cambiamento; allo stesso tempo, i diversi regolamenti introdotti hanno costretto le aziende a tenere i piedi in due staffe”. In che senso i piedi in due staffe? “Da una parte a continuare a investire nel termico, con la transizione da euro 6 a euro 7, dall’altra investire a lungo termine verso l’elettrico. Per l’impresa, è molto difficile giocare su due tavoli, nella vecchia e nella nuova tecnologia, e lo è ancora di più se i margini di manovra lasciati dal regolatore sono pochi”.

Secondo il professor Cantamessa, a scorrere la lista degli invitati al Consiglio regionale, è facile trovare i protagonisti di oggi, ma non quelli di domani. “Manca la voce di chi non c’è ancora, e magari si rivelerà vincente in un settore che è ancora molto fluido e in evoluzione. L’idea di continuare a parlare di auto con chi incarna la vecchia tecnologia e la vecchia architettura di prodotto non ci porterà da nessuna parte”. E in questo scenario in che modo la politica – a livello locale e nazionale – potrebbe fare la differenza? Quale dovrebbe essere il suo obiettivo? “Favorire nuove aggregazioni in grandi gruppi di componentistica, favorire lo sviluppo delle nuove competenze professionali, tema fondamentale per poter attirare investimenti e, soprattutto, tentare di capire chi sono i thought leader emergenti nel settore, per favorire un dialogo con loro. Insomma, mi imporrei di parlare al 50 percento con chi è già nel settore e al 50 percento con attori nuovi e sconosciuti”.

Intanto la cinese Byd, che non produrrà auto in Italia, convoca 300 fornitori italiani con l’obiettivo di assegnare le forniture per i circa 500mila veicoli che saranno realizzati in Europa negli stabilimenti in Ungheria, operativi da ottobre e successivamente in Turchia. “Sarebbe comunque un bel salto per il nostro indotto, soprattutto in un momento in cui arrancano i mercati di Francia e Germania, che già oggi sono i principali sbocchi per le nostre aziende di componentistica”.

Cantamessa raccomanda di rispettare i tempi necessari per far emergere e maturare un paradigma tecnologico così nuovo e complesso. Ricorda quando la Ue spinse per riaprire le miniere di cobalto – materiale allora necessario per le batterie – finché, dopo pochi mesi, gli sviluppi tecnologici non hanno suggerito composizioni che potrebbero non richiedere questo elemento. Allo stesso modo, non è possibile investire nelle reti di distribuzione elettrica finché non sarà chiara la modalità con cui i clienti preferiranno ricaricare le auto, se nel garage di casa, oppure con colonnine a ricarica rapidissima, o con altre modalità intermedie. “Questa fluidità va rispettata e gestita”, aggiunge il professore.

Ma dunque cosa saranno le automobili del futuro? Cantamessa è convinto che si vedranno dei “grossi cambiamenti” nell’architettura del prodotto auto, oggi basato su un concetto che è rimasto sostanzialmente invariato negli ultimi 120 anni. Prevede, per esempio, “grandi differenze e segmentazioni” tra le auto del futuro a uso urbano e quelle adatte per le lunghe distanze, anche se in entrambi i casi la trazione elettrica resta “un punto di non ritorno”. Nell’auto elettrica è evidente la possibilità di disaccoppiare la parte propulsiva dall’abitacolo. Cosa che lascia presagire lo sviluppo di filiere meno integrate di oggi, per la produzione di telaio e motore (la “base”) e la parte superiore, che potrebbe essere “personalizzabile”. “Non sarei stupito se si dimostrassero vincenti piattaforme come la MIH, proposta dalla taiwanese Foxconn, che potrebbero permettere l’aggiunta di abitacoli prodotti da aziende di design di alta gamma, o da una Ikea per i modelli più economici. Un ritorno non impossibile all’era dei produttori e dei carrozzieri di cent’anni fa”. Il futuro, insomma, è già presente, mentre l’Europa lo guarda con gli occhi del passato.