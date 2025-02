FINANZA & POTERI

Orcel divide(ndo) et impera. Unicredit prepara l'assalto

Utile record a 9,3 miliardi, quasi 4 miliardi agli azionisti. Nonostante l'offensiva aperta su troppi fronti (Commerzbank in Germania, Banco Bpm a Milano, Generali a Trieste) il ceo non vuole fare la fine di Napoleone. Rilancio su Piazza Meda mentre sul Leone...

Ha lanciato l’offensiva su un fronte vasto, troppo secondo alcuni detrattori: Commerzbank in Germania, Banco Bpm a Milano, Generali a Trieste ma Andrea Orcel non ha alcuna intenzione di fare la fine di Napoleone. Per questa ragione, forte di conti al di sopra delle stime e con un bel gruzzolo da mettee sul piatto per far felice i soci, il ceo di Unicredit inizia a delineare la su strategia. Anzitutto non esclude un rilancio dell’ops lanciata sull’istituto di credito guidato da Giuseppe Castagna, “ma per farlo”, ha spiegato in un’intervista a Cnbc, “ci deve essere un shift significativo che deve rispettare le nostre metriche per i nostri azionisti”.

Orcel ribadisce che “siamo stati chiari dal primo giorno: abbiamo fatto un’offerta a un prezzo che per noi è a premio del 15% sul prezzo undisturbed, perché il deal con Anima non è completato, dobbiamo vedere se viene completato, e c’era l’impatto sul prezzo delle speculazioni M&A quando abbiamo fatto l’offerta”. Ora bisogna attendere di capire come Banco Bpm performa sulla normalizzazione dei tassi di interesse, sull’inflazione, sui costi. “Vediamo cosa succede nel primo trimestre, poi valuteremo se l’offerta è finale oppure no”, sottolinea il banchiere.

Unicredit ha anche assicurato che non ci sarà alcuna sovrapposizione di tempi tra l’operazione su Banco Bpm e quella sulla tedesca Commerzbank. Le due integrazioni saranno gestite da team locali, da entità giuridiche e tecnologie separate. La banca ha poi precisato che l’offerta su Banco Bpm accelera ulteriormente la crescita della qualità in un’area geografica centrale, in segmenti e prodotti mirati. Mentre l’investimento in Commerzbank consente di creare valore in Germania e di rientrare in Polonia.

Diverso il caso di Generali “è un investimento finanziario, è una cosa che abbiamo fatto nell’arco di tempo, nei mesi, è una buona società italiana, sono nostri partner in Europa centrale e dell’Est e non abbiamo ambizioni di acquistare Generali o altre speculazioni di questo tipo che girano”. Improbabile però che l’acquisto di una quota del 4,1% del Leone di Trieste non sia parte di una strategia.

Orcel ha poi voluto replicare alle indiscrezioni di stampa su una eventuale uscita di Delfin, la finanziaria della famiglia Del Vecchio, dal capitale di Unicredit dove è presente con il 2,7%. “Delfin e Leonardo Del Vecchio sono stati un eccellente azionista di UniCredit per molto tempo nella buona e nella cattiva sorte”, ha detto il banchiere romano. “Rispetto le loro decisioni – aggiunge –. Il mio lavoro è far sì che sia la decisione sbagliata se davvero stanno considerando di vendere. Perché' finora non l’hanno fatto”.

I risultati del 2024 hanno registrato un record per piazza Gae Aulenti, in crescita per sedici trimestri consecutivi. L’utile netto contabile della banca milanese si è attestato a 9,7 miliardi, in crescita del 2,2% rispetto al 2023 e a fronte dei 9,4 miliardi previsti da un consensus tra gli analisti pubblicato sul sito della società. Se si escludono le Dta (cioè le imposte differite su perdite pregresse) l’utile è aumentato dell'8% a 9,3 miliardi. I risultati includono 1,3 miliardi di oneri straordinari, relativi a “costi di integrazione (800 milioni) a garanzia della redditività futura e alla copertura completa del caso Rca”. Nel solo quarto trimestre l’utile è sceso del 30% annuo a 1,9 miliardi (1,6 la stima del consensus).

Tornando all’intero 2024, i ricavi sono saliti del 4,3% a 24,8 miliardi, con margine di interesse a 14,3 miliardi (+2,5%) e commissioni a 8,1 miliardi (+7,6%). In riduzione dello 0,6% a 9,4 miliardi i costi operativi, per un rapporto cost/income sceso al 37,9%. Quanto alla solidità patrimoniale, il coefficiente Cet 1 è al 15,9%, “invariato rispetto allo scorso anno nonostante gli investimenti strategici e le maggiori distribuzioni, a dimostrazione della continua elevata generazione organica di capitale pari a 12,6 miliardi”. La distribuzione di capitale ai soci sul 2024 è pari a 9 miliardi, di cui 3,7 di dividendi cash (1,44 miliardi già pagati come acconto e 2,29 miliardi proposti come saldo), per un dividendo per azione totale di 2,4 euro, in rialzo del 33%. La banca sottolinea che nel 2024 ha registrato “risultati e distribuzione record”.

Unicredit nelle slide predisposte per la call con gli analisti sottolinea che le potenziali fusioni e acquisizioni con Banco Bpm e Commerzbank verrebbero effettuate da team locali, con entità legali distinte e senza sovrapposizioni temporali tra le due transazioni. Il piano stand-alone rimane un'ipotesi di base convincente, evidenza la banca nel ribadire che il M&A è un potenziale acceleratore, solo a condizioni rigorose, in grado di generare un valore sostanziale. Quanto alle due operazioni, secondo Unicredit, Banco Bpm accelera ulteriormente la crescita della qualità in un'area geografica centrale, in segmenti e prodotti mirati. L'investimento in Commerzbank consente di creare valore in Germania e di rientrare in Polonia.

“Il contesto macroeonomico e geopolitico rimane complicato e imprevedibile. Noi siamo in ogni caso estremamente ben posizionati per assorbire una normalizzazione dei tassi di interesse, del costo del rischio e dell'inflazione dei costi”, afferma Orcel commentando i conti. “La nostra diversificazione, insieme alle iniziative del management, ai costi di integrazione e agli overlays (cuscinetti ndr) già accantonati ci dà un vantaggio significativo. Questo ci permetterà di mantenere una solida redditività e distribuzione”.