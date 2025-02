Tre giorni autunnali, poi neve a bassa quota a San Valentino

Tre giorni autunnali con temperature sopra la media, poi la 'svolta' di San Valentino, con un nucleo di aria fredda polare che raggiungerà l'Italia. Sono le previsioni per i prossimi giorni di Lorenzo Tedici, meteorologo de 'iLMeteo.it', che conferma un lungo periodo con temperature sopra la media anche di 5 gradi, almeno fino a giovedì prossimo. "Il mese di febbraio - osserva - non ha intenzione, per ora, di fare il vero mese invernale. In sintesi, sono previsti tre giorni dal sapore autunnale con piovaschi al Centro-Nord, molte nubi e zero freddo". Ma da San Valentino in poi qualcosa, o tutto, potrebbe cambiare. Dalla Russia, attraversando le Repubbliche Baltiche, la Polonia e le regioni alpine, il nucleo gelido, sottolinea Tedici, "entrerà sul nord-est italiano per poi scivolare velocemente verso il Centro della nostra penisola, dove sono previste nevicate fino a 400 metri di quota". Le nevicate collinari (e localmente anche in pianura), qualora venissero confermate anche dai prossimi calcoli meteo, sono attese sulla Bassa Toscana, sull'Emilia Romagna, sul Veneto, su Marche, Umbria ed Abruzzo. "La svolta del 14 di febbraio potrebbe, infine - conclude - aprire la porta ad altre discese di aria polare non escluse nella successiva settimana e nella terza decade del mese, in particolare sul fianco adriatico e al Sud: su queste zone arriverebbe la neve che non si è vista in questo inverno piuttosto avaro di fiocchi bianchi. Nel dettaglio: Martedì 11. Al Nord: cielo coperto, in arrivo piogge da ovest verso est. Al Centro: piogge in Toscana, nubi sparse altrove. Al Sud: tempo stabile. Mercoledì 12. Al Nord: cieli grigi e locale pioviggine. Al Centro: piogge su Toscana, Marche, Umbria e Lazio. Al Sud: prevalentemente soleggiato. Giovedì 13. Al Nord: cieli grigi e locale pioviggine. Al Centro: piogge sparse localmente moderate. Al Sud: nubi in aumento. Tendenza: da venerdì 14 possibile arrivo del freddo, si forma un ciclone.