Apre Casa di Lia, dormitorio per le persone senza dimora

Un nuovo spazio di accoglienza per le persone senza dimora apre le sue porte nel cuore di Torino. Giovedì 13 febbraio sarà inaugurata La Casa di Lia, un dormitorio con dieci posti letto situato in via Magenta 6 bis, accanto alla stazione di Porta Nuova. Questo progetto, realizzato dall'associazione Bartolomeo & C. in collaborazione con i Padri Camilliani, rappresenta una risposta concreta all'emergenza abitativa che colpisce tante persone costrette a vivere per strada, soprattutto nei mesi invernali. Attivo già da qualche settimana, La Casa di Lia è un luogo che vuole offrire più di un letto: uno spazio caldo, sicuro e accogliente, pensato per restituire dignità a chi ha perso tutto. L'iniziativa è resa possibile anche grazie alla Fondazione Specchio dei tempi, da sempre in prima linea nel sostegno ai più fragili. La struttura, oltre a funzionare come dormitorio durante la stagione fredda, nei mesi più caldi verrà utilizzata per integrare altri servizi di assistenza, come l'accesso a docce e supporto logistico. "La nostra missione è quella di essere vicini a chi ha più bisogno, offrendo non solo un tetto, ma anche ascolto e possibilità di reinserimento. Con il supporto di volontari e donatori possiamo costruire un futuro più dignitoso per chi è senza casa", spiega Marco Gremo, presidente di Bartolomeo & C. "La Casa di Lia è un esempio concreto di come la solidarietà e la collaborazione tra enti possano fare la differenza. Offrire un riparo sicuro e dignitoso a chi ne ha bisogno è un atto di responsabilità collettiva" aggiunge Andrea Gavosto, consigliere delegato della Fondazione Specchio dei tempi. Per garantire il miglior servizio possibile, in occasione dell'inaugurazione verrà lanciata una raccolta di beni di prima necessità.