Vontobel indennizza Finpiemonte con 3,6 milioni di euro

La Banca Vontobel avrebbe pagato a Finpiemonte un indennizzo di 3,6 milioni per chiudere le vicende processuali in corso al Tribunale civile e alla Corte d'appello di Torino e tacitare così tutte le posizioni coinvolte nella vicenda. Ciò a fronte di un danno reale subito da Finpiemonte di 5,9 milioni. Lo apprende l'ANSA da fonti qualificate, dopo che Finpiemonte ha diffuso ufficialmente la notizia di un accordo transattivo tra l'istituto di credito svizzero e la stessa finanziaria in house della Regione Piemonte, che riguarda le operazioni del periodo tra il 2015 e il 2018. Un accordo che era già stato annunciato da un legale di parte civile in Corte d'appello a Torino, lo scorso 17 gennaio. Il danno, secondo quanto ricostruito dalle inchieste, sarebbe stato procurato attraverso un conto aperto proprio nell'istituto di credito svizzero, da cui il denaro passò a una società immobiliare riconducibile a Fabrizio Gatti, ex presidente della finanziaria della Regione Piemonte. Tra gli imputati in uno dei processi a Torino, Gatti risulterebbe però incapiente, dunque non in grado di rifondere il danno.