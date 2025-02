LA SACRA RUOTA

Polemiche politiche e sceneggiate al Consiglio sul futuro dell'auto

La vicepresidente del Piemonte Chiorino annuncia 20 milioni a sostegno dei lavoratori in cassa integrazione. Striscione di FdI contro Pd e M5s per il loro sostegno alle politiche green. Appendino: "Abituati alle vostre pagliacciate" - VIDEO

Sta intervenendo Chiara Appendino quando dal fondo dell’aula in cui si svolge il Consiglio regionale fdel Piemonte aperto sull’automotive, gli eletti di Fratelli d’Italia srotolano il loro striscione contro il Green Deal: “In Europa sostenete folli politiche green, a Torino piangete per la crisi dell’automotive”, ai lati i simboli di M5s e Pd. Tra loro si scorgono i consiglieri Carlo Riva Vercellotti, Sergio Ebarnabo, Claudio Sacchetto, Davide Zappalà, Paola Antonetto; di Roberto Ravello si intravvede la fronte. In pochi secondi scoppia la bagarre, parte la capogruppo pentastellata Sarah Disabato: “State governando voi, sveglia!”, il presidente d’aula Davide Nicco sospende la seduta mentre entrambe le fazioni rumoreggiano. E in effetti appare quantomeno sui generis l’iniziativa di una forza politica che evidentemente ha dimenticato di essere al governo a Roma come a Torino e che ora dovrebbe rispondere con gli atti alle crisi e non con gli striscioni. “Siamo abituati a queste pagliacciate, le vediamo anche in Parlamento”, ha commentato Appendino riprendendo il suo intervento.

Una sceneggiata che rischia di far passare in secondo piano l’annuncio dell’assessore al Lavoro Elena Chiorino, la quale – grazie a un emendamento del Governo – è riuscita a ottenere 20 milioni dai fondi statali Gol “per tutti i lavori in cassa di ogni filiera”. Il fondo prevede un'integrazione salariale per i lavoratori in cassa integrazione o in contratto di solidarietà e la possibilità di accedere a percorsi di riqualificazione con un'indennità di partecipazione fino a 600 ore nel primo ciclo. “Abbiamo messo il doppio delle risorse inizialmente stimate con le parti sociali, dimostrando con i fatti che il sostegno al lavoro e alla competitività non è solo uno slogan, ma una priorità per questa Giunta” ha affermato Chiorino, specificando che questo permetterà di estendere la platea potenziale ad oltre 10mila lavoratori. L'erogazione dell'indennità avverrà direttamente tramite Inps, semplificando l'accesso alle risorse e garantendo rapidità nell'attuazione della misura. Il progetto, inizialmente pensato per l'automotive, grazie al supporto del governo, è stato esteso a tutti i settori in crisi. “Non accettiamo l'idea che esistano lavoratori di serie A e di serie B. Chiunque si trovi in difficoltà deve poter contare su strumenti concreti per affrontare il futuro con maggiore sicurezza” ha aggiunto il vicepresidente. Lo sforzo sulla formazione messo in campo dalla Regione è senza precedenti: ai 20 milioni stanziati attraverso il programma Gol si aggiungono infatti i 96 destinati alle Accademie di filiera e ai 115 milioni sui Servizi al lavoro e formazione.