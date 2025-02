M5s, contestazione vergognosa al consiglio regionale sull'auto

"Una pagliacciata. Vergognoso quanto accaduto pochi minuti fa, in Città Metropolitana, durante il Consiglio regionale aperto sulla crisi dell'automotive. In un momento in cui la politica discute il futuro dell'industria piemontese e di migliaia di lavoratori e lavoratrici, gli esponenti di Fratelli d'Italia hanno messo in scena una ridicola protesta con uno striscione a fondo sala contro le politiche green e contro il Movimento 5 Stelle ed il Partito Democratico. Una protesta buffonesca che ha interrotto l'intervento costruttivo di Chiara Appendino, che a differenza dei consiglieri meloniani sa cosa vuol dire la parola serietà". Lo affermano, in una nota, Sarah Disabato, capogruppo regionale del M5S Piemonte e i consiglieri Alberto Unia e Pasquale Coluccio. "Fermo restando che attaccare le politiche green vuol dire non avere la benché minima idea di come funzioni il mondo e di cosa siano lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica - aggiungono - chiediamo al presidente Cirio di dissociarsi da una sceneggiata del genere e porgere le sue scuse ai piemontesi per la figuraccia fatta dai consiglieri della sua maggioranza. Il Centrodestra che fa opposizione a se stesso. Per il bene dei piemontesi, che siano loro ad andarsene a casa. La nostra Regione non si merita questo circo".