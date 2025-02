Cirio, Stellantis ha invertito finalmente la tendenza

"Stellantis ha confermato il piano presentato all'Italia che prevede risultati importanti per Mirafiori e mette l'Italia e il Piemonte al centro della sua strategia". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che è intervenuto al consiglio regionale dedicato alla crisi dell'auto. "Mirafiori per avere un futuro deve produrre auto. Nel 2024 sono state prodotte 32-33.000 auto, con l'arrivo della 500 ibrida a novembre si arriverà a 130-140.000 all'anno. Qui c'è il segreto per l'occupazione, finalmente si è invertita la tendenza", ha sottolineato Cirio. "Con Stellantis dobbiamo darci reciprocamente fiducia. Una fiducia ponderata, controllata, non per avere un rapporto esclusivo perché siamo aperti a chiunque e siamo pronti ad accogliere chiunque, ma con chi c'è abbiamo il dovere di lavorare per rendergli conveniente di restare qui".