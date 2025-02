Autostrada A6, dal 2013 investito un miliardo di euro

Sono oltre 125 i milioni di euro che l'Autostrada dei Fiori ha investito nel 2024 per i cantieri di ammodernamento della A6 Torino-Savona, una delle prime arterie autostradali d'Italia, risalente, in alcuni tratti, agli Anni Sessanta. La chiusura di una serie di lavori ha permesso in questi giorni alla concessionaria di riaprire a doppia corsia circa 10 chilometri di autostrada, lungo la carreggiata per Savona, nel tratto appenninico. Sono stati infatti completati gli interventi strutturali su nove viadotti, mentre i lavori su altri ventotto viadotti sono in uno stato avanzato di esecuzione. La concessionaria completerà inoltre, entro l'anno, i lavori di adeguamento alla direttiva comunitaria dell'ultima galleria di sviluppo superiore ai 500 metri. Dal 2013, anno di acquisizione da parte del Gruppo Astm della società, la concessionaria ha speso complessivamente sulla tratta A6 circa un miliardo di euro.