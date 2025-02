Littizzetto "privata"

Dicono che... Luciana Littizzetto stia meglio e la notizia non può che rallegrare. Le informazioni sull’acciacco non mancano, così come le interviste in cui la conduttrice, raccontando della sua pancreatite, ha colto l’occasione per dire che “abbiamo una ricchezza, la sanità pubblica” e così si è unita al coro politically correct che sull'argomento si pronuncia a più riprese da anni. “Non buttiamola via” prosegue nel suo accorato appello pronunciato dal letto del Gradenigo, noto ospedale privato di Torino gestito dal gruppo Humanitas.