"Per Meloni il Giorno del Giudizio". Parodi (Anm) prepara l'incontro

Secondo alcuni l'apertura al dialogo manifestata dopo la sua elezione alla guida del sindacato dei magistrati sarebbe solo un'illusione. E le prime interviste sembrano confermare: "Toghe rosse e nere unite contro la riforma". Il libro da regalare alla premier

«Non mi aspettavo assolutamente di essere eletto, ma una volta che ci sono cerco di fare il mio meglio. Ero arrivato settimo, neanche in zona Champions, come il mio Torino, squadra della quale sono molto tifoso». Cesare Parodi, racconta ai microfoni di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, i suoi primi giorni alla guida dell’Anm, il sindacato dei magistrati, a cui è stato chiamato a sorpresa sabato scorso. Non è un momento facile per ricoprire questo ruolo, nel pieno dello scontro con la politica e con un’opinione pubblica che sembra aver mutato atteggiamento nei confronti delle toghe. «Ma quando ti viene offerta» una cosa del genere «non ci si può certo tirare indietro». Ne è consapevole il sostituto procuratore di Torino: «C’è proprio una narrazione su di noi che è cambiata negli anni che è diventata molto negativa. Il pm è diventato quello cattivo. Il pm in teoria è quello che fa archiviare l’innocente e fa condannare quello che ha commesso un fatto, e quindi non è così cattivo. Invece adesso noi siamo quelli cattivi, quelli che non si accorgono delle cose, che vanno avanti così come capita. A me non piace questa narrazione. Io ho tanti colleghi pm, sono persone assolutamente equilibrate, corrette. Non mi piace questa narrazione collettiva sul pm “uomo nero. Noi magistrati assolutamente non siamo la banda Bassotti».

Più che “uomo nero” – hanno scherzato i conduttori – semmai “toghe rosse”: «No, le toghe sono unite, tanti fanno di tutto per dividerci ma noi siamo assolutamente in sintonia». Inutile però fingere, le toghe rosse ci sono: «Certo che esistono! – aveva ammesso qualche ora prima a un’altra trasmissione radiofonica –. La magistratura italiana è l’espressione di un Paese complesso, ricco, variegato. Ci sono anime differenti». Ma la categoria è unita nel contestare la riforma: «Se anche le toghe nere partecipano alla battaglia per la difesa delle prerogative della magistratura? Assolutamente sì. So che questa può essere una valutazione scomoda, ma io posso garantire che a livello di condivisione delle critiche alla riforma, non vedo sostanziali differenze all’interno dei nostri gruppi». Insomma, parrebbe davvero una difesa corporativa.

Dal suo canto, Parodi si definisce un «liberale» come lo è la sua corrente – Magistratura Indipendente – nella cui lista è stato prima candidato e poi eletto. «Io non ho idee politiche dichiarate, è un punto d’onore da sempre. Non critico chi lo fa ma io personalmente non ho idee politiche ufficiali, sono un magistrato indipendente. Io ritengo dal mio punto di vista che sia doveroso da dire ma credo che sia giusto che invece chi le dice possa manifestare assolutamente delle idee. Io sono assolutamente aperto». Ma Magistratura Indipendente è una componente conservatrice? «Che brutto dire “conservatrice”, è una lista indipendente», osserva. Allora lista di centrodestra? «Era l’ultimo posto che era rimasto libero nell’arco, comunque siamo dei liberali non c’è problema», taglia corto. «Se esiste il problema trentennale di una contrapposizione tra magistratura e politica? Una conflittualità indubbiamente c’è stata – sottolinea –. Ho vissuto la stagione di Mani Pulite: è da lì che si è creato quel vulnus che ha condizionato il rapporto tra i due poteri dello Stato. Negli ultimi tempi questa fisiologica contrapposizione si è radicalizzata. Ho il massimo rispetto per il Parlamento e per la politica: credo che sia necessario e urgente proprio un cambiamento di toni».

Nel fare gli auguri di buon lavoro, Giorgia Meloni aveva subito aperto alla richiesta di incontro e dal centrodestra molti hanno letto questa disponibilità come il mutamento di clima: «Si può aprire una nuova pagina», aveva detto a caldo il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Toni morbidi anche dai forzisti Maurizio Gasparri e, oggi dal vicepremier Antonio Tajani, mescolati tuttavia, a critiche per la decisione dei magistrati di non revocare lo sciopero annunciato e di presentarsi alle udienze con coccarde tricolori. Seguito delle proteste dell’inaugurazione dell'anno giudiziario. Al momento non vi sarebbe stati contatti ufficiali con Palazzo Chigi. «Assolutamente no, nel senso che io ho avuto la comunicazione, che poi è comparsa sui giornali, di questa apertura a un incontro che ritengo comunque un dato molto positivo».

Apertura senza cedimenti è il leitmotiv che, secondo alcuni, costruirebbe però un alibi per lo stesso Parodi, del tipo: vedete ci ho provato. «Noi non ci illudiamo di fare cambiare idee per forza di cose al governo, ci mancherebbe altro – ribadisce –. Mi hanno anche scritto che sono un eversore, che minaccio il Parlamento... io sono un uomo assolutamente mite. Un mite logorroico. Io dico solo che mi piacerebbe poter illustrare con serenità quelle che sono le nostre posizioni, che non sono posizioni contro qualcuno ma a difesa di un sistema normativo che è espressione della Costituzione nella quale noi ci riconosciamo, che ci piace». Il neopresidente Anm conferma di aver ricevuto un messaggio dalla presidenza del Consiglio su un incontro. E dice: «Sì, mi hanno confermato che l’incontro ci sarà, sono in attesa di una data ufficiale e direi che a questo punto sul “se” non ci sono dubbi e sul quando spero davvero avvenga presto. Io sono a disposizione, ho controllato non ho appuntamenti questa settimana, sono libero». Ma quando incontrerà Meloni la chiamerà il presidente o la presidente? «Mi pare di ricordare che lei voglia essere chiamata il presidente, perché devo contrariarla? Se vuole “il presidente” va bene...». Se dovesse fare un regalo alla premier, quale potrebbe essere? «A me piace leggere e anche regalare dei libri, magari un libro che parli di giustizia. Ad esempio “Il giorno del giudizio” di Salvatore Satta, un libro, splendido, bellissimo, che non conosce più nessuno” ha concluso Parodi.