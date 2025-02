LA SACRA RUOTA

Stellantis, la carta di Elkann: in Parlamento col nuovo ad

Il presidente del Gruppo sarà in audizione il 19 marzo davanti alla Commissione Attività produttive: accelerazione sulla scelta del successore di Tavares. Per dare il prima possibile un vertice operativo all'azienda (e abbassare il pressing su di sé)

Poco più di un mese di tempo per chiudere il cerchio. Dopo la parata di ieri nel Consiglio regionale aperto, in cui Stellantis ha mandato – senza offendere nessuno – le terze file del Gruppo, il presidente John Elkann si sta preparando per quello che il deputato leghista Alberto Gusmeroli considera l’evento clou del calendario di Montecitorio: l’audizione del rampollo dell’Avvocato alla Commissione Attività produttive della Camera, da lui guidata. L’appuntamento è per il 19 marzo e, secondo quanto filtra dall’entourage di Elkann, l’obiettivo è di arrivare quel giorno con il nome del successore di Carlos Tavares. Accelerare i tempi per evitare di lasciare per troppo tempo l’azienda acefala in un momento in cui ci sono decisioni importanti da prendere riguardo le strategie a breve e a lungo termine e poi per sgravare le proprie responsabilità e spostare i fari dalla proprietà al management.

Per quanto riguarda la scelta i nomi sono più o meno sempre gli stessi. Tra i candidati più accreditati ci sono figure interne ed esterne al gruppo, come Luca de Meo, attuale Ceo di Renault che però ha smentito per il momento l’idea di lasciare il marchio francese che si trova in una fase di transizione piuttosto delicata. Tra gli “interni” si è a lungo parlato di Jean-Philippe Imparato, ex ceo di Alfa Romeo e attuale numero uno di Pro One (la divisione dei veicoli commerciali), oltre che fresco chief operating officer dell’Europa allargata. Uomo da sempre legato a Peugeot - e questo rischia di non essere un atout - dalla sua parte ci sono oltre trent’anni di esperienza nella gestione di brand, divisioni e reti commerciali all’interno dell’azienda. Ma in una recente intervista a MF-Milano Finanza lo stesso Imparato si è tirato fuori dalla corsa. Un nome che resta in pole position è l’italiano Antonio Filosa, attuale ceo del marchio americano Jeep, nato a Napoli, appena nominato capo in Nord America dopo esserlo stato in Sud America, dove ha contribuito in maniera determinante alle “ottime prestazioni di Stellantis nella regione”, come ha spiegato il gruppo annunciando la nuova nomina, “aumentando ricavi, qualità e quota di mercato”. Uno dei migliori profili anche se considerato da alcuni troppo giovane.

Altri possibili candidati interni sono l’americana Christine Feuell, ceo del marchio Chrysler e da giugno scorso anche di Ram, che ha una forte esperienza nella gestione dei brand e potrebbe essere una scommessa per puntare con decisione sui veicoli elettrici e software, oltre al francese Maxime Picat, ex capo di Peugeot e oggi responsabile degli acquisti, considerato però un uomo di tagli più che di sviluppo. Attenzione infine a Richard Palmer, nell’ultima riorganizzazione nominato Special advisor delpresidente, il quale parteciperà al Cei (Comitato esecutivo ad interim) come consulente per il gruppo dirigente. Palmer, ex Cfo di Stellantis uscito nel luglio 2023 per far posto a Nathalie Knight (sostituita a ottobre 2024 dopo il maxi profit warning), ha fatto una lunga carriera in Fca dove era molto vicino a Sergio Marchionne. C’è chi le rubrica come mere speculazioni ed è certo che il nome “vero” su cui punta Elkann ancora non è venuto fuori. Insomma, difficile fare previsioni vista anche la delicatezza dell’argomento.

Intanto lo stesso Gusmeroli ha parlato ieri al Consiglio regionale aperto inserendosi nel solco di una narrazione che vede nell’Europa il principale responsabile della crisi dell’intero settore auto. “Nessun cambiamento può dirsi positivo se mette in crisi la competitività e i livelli occupazionali degli Stati. L’automotive è storicamente un asset strategico per l’Italia e un motore di sviluppo per l’intera Europa: per questo bisogna evitare che venga distrutto da una transizione energetica dogmatica, cieca al pragmatismo che imporrebbe una sostenibilità anche economica e sociale delle misure intraprese. Non esiste solo l’elettrico: serve un mix che utilizzi per esempio anche bio-carburanti, carburanti sintetici e idrogeno, campi in cui l’Italia è all’avanguardia”.