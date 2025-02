Bollette, Iren: al via presentazione delle domande per bonus teleriscaldamento

È online da oggi, sul sito di Iren Luce Gas e Servizi, il form per richiedere il Bonus Teleriscaldamento Iren 2025, lo sconto in bolletta a totale carico del Gruppo Iren messo in campo per dare un sostegno concreto sostegno ai propri clienti, con un’attenzione particolare ai nuclei familiari che si trovano in condizione di vulnerabilità economica. La domanda potrà quindi essere fatta online e direttamente attraverso i canali Iren: per procedere occorre avere l’attestazione ISEE, oltre al numero cliente e codice contratto (indicati in bolletta) e copia di un documento di identità in coso di validità. Per i clienti che hanno già ottenuto il Bonus per la stagione termica 2023-2024 è stata predisposta una procedura semplificata con una apposita comunicazione.