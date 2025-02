Reati ambientali, 1.359 in Piemonte in aumento del 10,5%

A fronte di circa 35.500 reati ambientali a livello nazionale nel 2023, con un aumento del 16,7%, il Piemonte si posiziona al 12esimo posto fra le ragioni, con 1.359 reati accertati, con una crescita del 10,5% rispetto all'anno precedente. Sono i dati del rapporto Ecomafia 2024 presentato oggi a Torino da Legambiente. A livello provinciale al primo posto c'è Torino con 289 reati, 203 persone denunciate, 10 arresti e 88 sequestri, seguita dalle province di Cuneo, con 221 reati, 190 denunce e 16 sequestri, e di Alessandria, con 114 reati, 204 denunciati, 15 sequestri. Al primo posto per tipologia di illeciti, con il Piemonte all'ottava posizione a livello italiano, i reati connessi al ciclo dei rifiuti con 466 eventi criminosi, il 5% del totale nazionale, in aumento del 58%, "un dato preoccupante e che deve far riflettere", sottolinea Sergio Capelli, direttore regionale Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta. La regione è, poi, al quinto posto, con 123 episodi dal 2013, per incendi in impianti di trattamento, smaltimento e recupero rifiuti, e al decimo posto per illegalità nel ciclo del cemento con 533 reati nel 2023, in aumento del 13,7%, 597 denunce, 2 arresti, 26 sequestri. Sempre al decimo posto per incendi boschivi e della vegetazione, con 168 reati, 40 denunce e 2 sequestri, al 14esimo posto, invece, per reati contro la fauna, 165 in totale con 97 denunce 7 sequestri. Quattro, infine, le inchieste in tema di corruzione in materia ambientale, il 5,3% del totale nazionale, con 9 arresti,10 denunce, 4 sequestri. "Serve aumentare il livello dei controlli preventivi e l'efficacia degli strumenti repressivi - osserva Capelli - è quindi indispensabile completare il quadro normativo, investire risorse per il personale di vigilanza e sviluppare tutte le sinergie utili nelle attività di controllo. il nostro compito come Legambiente - conclude - è avere un ruolo da protagonista per diffondere il concetto di giustizia e tenere a debita distanza corrotti, inquinatori e ecomafiosi".