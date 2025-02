INDUSTRIA

L'auto si ferma, la produzione industriale crolla

Un intero anno col segno meno per la nostra industria che nel 2024 fa segnare una contrazione del 3,5%. Con gli stabilimenti Stellantis fermi o che lavorano a singhiozzo è il settore dei mezzi di trasporto il più in affanno (-11,3% in un anno)

Con il settore auto in crisi e gli stabilimenti Stellantis fermi o che lavorano a singhiozzo, crolla anche la produzione industriale in Italia. Dal 2023 al 2024 il calo è stato del 3,5 percento, determinato in gran parte proprio dalle secche in cui si trova la fabbricazione dei mezzi di trasporto che segna un -11,3% nella variazione anno su anno e un -23,6% solo a dicembre rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Per dare l'idea dello stato di salute della nostra industria basti tenere conto che dicembre è stato il 23° mese consecutivo di calo della produzione.

Secondo il rapporto dell’Istat, gli unici settori di attività economica che registrano a dicembre incrementi tendenziali sono l’attività estrattiva (+17,4%) e la fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria (+5%). Flessioni particolarmente marcate si rilevano, anche, nelle industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-18,3%) e nella metallurgia e fabbricazione di prodotti in metallo (-14,6%).

“La dinamica tendenziale dell’indice corretto per gli effetti di calendario è stata negativa per tutti i mesi dell’anno, con cali congiunturali in tutti i trimestri”, scrive l’Istat nel suo commento ai dati. “Tra i principali raggruppamenti di industrie, solamente per l’energia si registra un incremento nel complesso del 2024. Nell’ambito della manifattura, solo le industrie alimentari, bevande e tabacco sono in crescita rispetto all’anno precedente, mentre le flessioni più marcate si rilevano per industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori e fabbricazione di mezzi di trasporto”.