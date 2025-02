SANITÀ

Viaggi da Sud a Nord per curarsi. Non cala la migrazione sanitaria

Nel 2022 sfondato il tetto dei 5 miliardi nella mobilità. Saldi positivi record per Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. Al Nord soffrono ancora Liguria e Piemonte (sia pure in recupero). Ancora fortemente critica la situazione nel Mezzogiorno. Il report di Gimbe

È un tricolore che anziché unire divide, quello che appare nella mappa di un’Italia dove i viaggi fuori regione per curarsi rappresentano ancora enormi differenze. Il verde dipinge quei territori, tutti al Nord eccetto il Molise, dove il numero dei pazienti che arrivano da oltre i confini regionali supera non di rado in maniera molto pesante quello di coloro che emigrano. L’intensità della tinta a segnare un saldo positivo rilevante appare sulla Lombardia con un attivo di 623,6 milioni di euro, sull’Emilia-Romagna (525,4 milioni) e sul Veneto con 198,2 milioni.

Cifre importanti, come lo sono per converso quelle negative che riguardano in particolare il Sud, anche se i valori assoluti contenuti nello studio della Fondazione Gimbe, sono da riferirsi al 2022 e quindi semmai utili per una proiezione e per un eventuale raffronto con quelli che saranno rilevati nei prossimi mesi per evidenziare eventuali miglioramenti o peggioramenti, pur in un quadro che non annuncia grandi stravolgimenti. E proprio nel 2022 sulla mobilità si è sfondato il tetto dei 5 miliardi, cifra mai raggiunta prima.

È lo stesso presidente della fondazione, Nino Cartabellotta – protagonista di una recente polemica con alcuni esponenti della maggioranza di governo proprio sui dati e sugli allarmi lanciati da Gimbe – a spiegare che “questi valori confermano che tra Nord e Sud non c’è più solo un divario, ma un’enorme frattura strutturale. Le uniche Regioni con un saldo positivo superiore a 100 milioni si trovano tutte al Nord, mentre quelle con un saldo negativo maggiore di € 100 milioni sono concentrate nel Mezzogiorno, con l’unica eccezione del Lazio. Peraltro, le nostre analisi dimostrano la stretta correlazione tra adempimenti Lea e saldi di mobilità sanitaria”. Effettivamente la prime cinque Regioni nella classifica dei livelli essenziali di assistenza stanno tra le prime sei per maggior saldo positivo della mobilità.

A seguire il terzetto di testa, con un saldo definito moderato ci sono la Toscana (49,3 milioni) e il già citato Molise che, sempre nel 2022, ha segnato un attivo di 26,4 milioni. Rientrano, seppure di poco, ancora nel segno più le due Province autonome di Trento e Bolzano, rispettivamente con 7,1 e 2,2 milioni. Sia pure con un saldo negativo minimo, indicato in varianti di giallo, che in alcuni casi, come quello del Piemonte si sarebbe ulteriormente ridotto nei successivi due anni, c’è appunto il Piemonte con -6,3 milioni, il Friuli Venezia Giulia(-11,8) e la Valle d’Aosta (-11,9). Scendendo lungo la penisola sale il divario tra i soldi incassati e quelli spesi. A segnare un saldo negativo moderato sono l’Umbria (-36,6) le Marche (-53,7), la Basilicata (-80,8) cui si aggiunge la Sardegna(-96,3) e con un’altra eccezione del Nord la Liguria dove il disavanzo è pari a 74,6 milioni. E’ rosso intenso praticamente tutto il Sud, dove il saldo negativo rilevante, ovvero superiore ai 100 milioni riguarda la Campania con la cifra record di meno 308,4 milioni, la Calabria (-304,8), la Sicilia (-241,8), la Puglia (-230,2) e a completare la lista l’Abruzzo (-104,1) e il Lazio (-193,4).

Secondo lo studio della fondazione tra le ragioni della maggiore attrattività ci sono le strutture private accreditate, tanto che ogni due euro spesi per prestazioni fuori regione, più di uno va proprio alla sanità privata accreditata. "La crescita del privato accreditato nella mobilità sanitaria – si legge nello studio – è un indicatore sia dell’indebolimento del servizio pubblico, sia dell’offerta che della capacità attrattiva del privato, seppur molto diversa tra le varie Regioni”. E a sostegno di questa tesi viene fatto notare come le strutture private assorbono oltre il 60% della mobilità attiva in Molise (90,6%), Lombardia (71,4%), Puglia (70,7%) e Lazio (62,4%). In altre, invece, il privato ha una capacità attrattiva inferiore al 20% come Valle D’Aosta (16,9%), Umbria (15,5%), Liguria (11,9%), Provincia autonoma di Bolzano (9,9%) e Basilicata (8,9%). Per quanto riguarda il Piemonte il valore percentuale della mobilità sanitaria erogata dalla sanità privata accreditata è, sempre riferito al 2022, del 50,6% al di sotto della medi nazionale del 54,4.