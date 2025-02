Bigliettopoli: difesa, drammatica superficialità delle indagini

Il processo della cosiddetta "Bigliettopoli" a Torino è stato preceduto "da una drammatica superficialità dell'indagine svolta dalla polizia giudiziaria". Lo ha detto oggi in tribunale uno degli avvocati, Fabrizio Siggia, difensore di Giulio Muttoni, ex patron della società promotrice di spettacoli musicali Set Up Live. Il legale ha fatto riferimento, in particolare, a uno dei degli episodi contestati dalla Procura di Torino: un presunto caso di corruzione a margine dell'allestimento di un concerto di Tiziano Ferro (completamente estraneo alla vicenda). Secondo l'accusa per sciogliere un contrattempo sugli effetti luminosi chiamati "Fuochi freddi", una funzionaria della prefettura ricevette dagli organizzatori due biglietti e la promessa di un impiego per la figlia. "La polizia giudiziaria - ha sostenuto Siggia - non ha svolto nessun accertamento. Ha detto che la signora era la segretaria della commissione prefettizia: bene, questo lo sapevamo tutti e non c'era bisogno di un grande sforzo investigativo. Però non è andata a verificare quali erano le sue competenze specifiche: se lo avesse fatto avrebbe scoperto che non aveva nessun potere". Il procedimento è il prodotto di una vasta inchiesta della procura su presunti scambi di favori. Il pm Gianfranco Colace nelle scorse udienze hanno già chiesto una serie di condanne, la più alta delle quali a 8 anni di carcere per un poliziotto; per Muttoni la proposta è stata 18 mesi per corruzione impropria. La parte del processo che riguardava un ex senatore del Pd, Stefano Esposito, è stata trasferita per competenza territoriale a Roma. La Corte Costituzionale, inoltre, ha dichiarato l'illegittimità delle intercettazioni telefoniche che lo riguardavano. Nella capitale l'ex parlamentare è stato poi prosciolto da tutte le accuse.