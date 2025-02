Ia e innovazione, 4mila tecnologie per l'industria a Fiera A&T

C'è anche il primo robotaxi elettrico per la mobilità urbana tra le quasi 4mila tecnologie, portate da 400 aziende esposte alla 19/a edizione della Fiera internazionale A&T, da oggi a venerdì all'Oval Lingotto di Torino. La rassegna è dedicata all'innovazione e all'intelligenza artificiale per il mondo industriale, con particolare attenzione ad aerospazio, automotive, meccatronica e meccanica, agritech, biomedicale-farmaceutico-cosmetico, food&beverage e packaging. Il robotaxi, 'ADone 2025', monitora costantemente lo stato della batteria e può pianificare in modo autonomo la rotta verso l'hub di ricarica più vicina, grazie alla guida gestita da algoritmi di intelligenza artificiale. "E' una manifestazione che negli anni ha saputo coniugare le esigenze delle imprese con il tessuto sociale e industriale del territorio italiano - spiega Luciano Malgaroli, ceo di A&T - se vogliamo veramente sostenere l'industria del nostro Paese, prima ancora di parlare di competitività tecnologica, di sostenibilità industriale, di scienza dei dati, occorre abbattere qualunque forma di campanilismo territoriale e ragionare in modo compatto". Nei tre giorni della Fiera A&T sono in programma 70 eventi tra tavole rotonde, workshop specialistici, meeting B2B e incontri istituzionali. "Il futuro dell'industria italiana dipende in parte anche da quanto saremo in grado di fare sistema e di essere supportati da politiche di governo che guardino non solo al breve periodo ma soprattutto al medio lungo. - aggiunge Malgaroli - La vera innovazione sta nella visione di chi ogni giorno mette a disposizione del mercato abilità, conoscenze, competenze ma anche intelligenza sociale, preoccupandosi della comunità che è oltre i cancelli della fabbrica".