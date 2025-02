Piemonte, richiamato in Aula il bilancio della Regione

Su richiesta dell'assessore Andrea Tronzano, il bilancio di previsione 2025-2027 della Regione Piemonte interrompe il suo iter in I Commissione per essere richiamato in Aula. Dalla prossima settimana la discussione del provvedimento proseguirà quindi tra i banchi di Palazzo Lascaris. "Esprimo soddisfazione - afferma il presidente della I Commissione, Roberto Ravello (FdI) - per il lavoro svolto durante queste settimane in seno alla Commissione: quello che viene richiamato in Aula è un bilancio di previsione coerente e responsabile, frutto di un confronto puntuale e costruttivo tra le forze politiche. Credo che si sia trovato un buon punto di sintesi, in attesa delle limature che potranno emergere in Consiglio, per un contenitore finanziario che supera le criticità contingenti emerse in itinere e garantisce gli investimenti necessari per sostenere la crescita e lo sviluppo socio-economico dei nostri territori e delle nostre comunità". Dai gruppi di opposizione è invece giunta in maniera unanime la contrarietà alla decisione del richiamo in Aula, dove il testo giungerà con 263 proposte emendative.