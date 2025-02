Report G7, poche pmi investono in Ia

Sono ancora poche le piccole e medie imprese che investono nell'intelligenza artificiale e questo comporta ripercussioni in tema di competitività. E' quanto risulta dal Report G7 sull'Intelligenza artificiale presentata all'Oval Lingotto, in apertura della Fiera Internazionale A&T (Automation & Testing), dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. "E' il frutto di un lavoro congiunto di sette Paesi - spiega Raffaele Spallone, dirigente del Mimit per la digitalizzazione delle imprese - che ha l'obiettivo di capire quali sono i fattori abilitanti per l'adozione delle tecnologie emergenti da parte delle Pmi". Il report contiene una serie di raccomandazioni destinate sia alle piccole e medie imprese che ai governi "per stimolare l'adozione di policy che possano agevolare l'adozione dell'intelligenza artificiale"". Nel rapporto vengono evidenziati i fattori trainanti dell'Intelligenza artificiale e l'importanza di una sua tempestiva adozione da parte soprattutto delle pmi. "Questo è estremamente rilevante per un paese come l'Italia, dove il tessuto produttivo è composto per la stragrande maggioranza da Pmi", aggiunge Spallone. Il dirigente del Mimit ha poi presentato anche le nuove linee guida del Piano Transizione 5.0, che prevede una serie di agevolazioni, sotto forma di credito d'imposta, per favorire investimenti in tecnologie avanzate, sostenibilità energetica e formazione.