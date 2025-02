CORPI INTERMEDI

Fumarola tiene la Sbarra dritta, nuova segretaria della Cisl

Cambio della guardia nel sindacato "bianco". Classe 1966, è la prima donna del Sud al vertice. Tra le battaglie più significative della sua carriera l'emersione del lavoro irregolare e la riqualificazione ambientale dell'area ex Ilva

Daniela Fumarola è la nuova segretaria generale della Cisl. Eletta con 188 voti (191 i presenti) dal Consiglio generale confederale riunito a Roma, Fumarola succede a Luigi Sbarra. L'attuale segretario si è dimesso dalla guida del sindacato per raggiunti limiti di età. Essere la guida della Cisl, ha detto, «è una grande responsabilità. La sento pienamente e metterò tutto il mio impegno per esserne degna».

Un impegno nel solco del lavoro portato avanti in questi anni da Luigi Sbarra, «un sindacalista vero, è stato straordinario», a cui «gli abbiamo chiesto di continuare il suo impegno, come presidente della Fondazione Cisl Franco Marini. Credo sia il modo migliore per “tenercelo stretto”, e dare a questa nuova realtà il vigore e la forza necessari a mantenere alta la memoria e la cultura sindacale, politica, istituzionale di un grande uomo come Franco. E insieme, per dare valore e attualizzare quella politica di mediazione e di concertazione, quelle tante battaglie d'avanguardia della nostra grande confederazione», ha commentato Fumarola, nella relazione subito dopo l’elezione, esprimendo il proprio ringraziamento al predecessore.

Nata a Taranto nel 1966, è la prima donna del Sud ad arrivare al vertice di un sindacato. Laureata in Scienze Sociologiche alla Cattolica di Milano, Fumarola ha iniziato l’esperienza sindacale nel 1987 nella Fisba, la Federazione degli operai agricoli, poi confluita nella Fai, sostenendo e promuovendo il lavoro dei braccianti nelle Leghe comunali. Nel 1993 è entrata nella segreteria della Fisba di Taranto e nel 2002 è stata eletta segretaria generale della Fai territoriale, assumendo anche per la federazione nazionale la responsabilità del Coordinamento Donne. Nel 2009 ha assunto la carica di segretaria generale della Cisl di Taranto, poi divenuta Taranto-Brindisi, restando in tale carica fino al 2015, quando è stata chiamata ai vertici regionali della Usr Cisl Puglia-Basilicata, dove è stata eletta nel 2016 segretaria generale. Nel luglio 2020 l’ingresso a Roma nella segreteria confederale nazionale della Cisl con il ruolo di segretaria organizzativa. Dopo due anni, il 19 dicembre 2023, Fumarola è stata eletta all’unanimità segretaria generale aggiunta, conservando anche la delega del Dipartimento Organizzativo. Tra le battaglie più significative della sua carriera quella per l’emersione del lavoro irregolare e i Patti territoriali in agricoltura, la riqualificazione ambientale dell’area dell’ex Ilva, la costruzione del Gasdotto Trans Adriatico, i patti territoriali in Puglia, Basilicata, per la città metropolitana di Bari e Taranto, le tante iniziative a favore del lavoro dei giovani, la formazione, la conciliazione lavoro-famiglia, la tutela della maternità e l’occupazione stabile, il sostegno ai pensionati ed alla non autosufficienza, l’accoglienza e l’inclusione dei lavoratori immigrati.