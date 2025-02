DIRITTI & ROVESCI

Fine vita, dopo la Toscana si riapre il confronto in Piemonte

L'iniziativa legislativa sul suicidio assistito venne bloccata (con un escamotage) alla fine della scorsa legislatura. Era incombente la campagna elettorale. La dura contrarietà di una parte del centrodestra. Probabile che la questione torni a Palazzo Lascaris

La Toscana è la prima Regione italiana a introdurre una regolamentazione sulla procedura attraverso la quale le persone che vogliono accedere al suicidio assistito possono far domanda all’Asl. In Italia il suicidio assistito è già legale: venne decriminalizzato ad alcune condizioni da una sentenza della Corte Costituzionale del 2019, che a suo tempo invitò il parlamento a fare una legge per regolamentare in modo preciso modalità, procedure e tempi di accesso alla pratica. Il parlamento però non ha mai approvato alcuna legge, con conseguenze sulle persone che avrebbero potuto ricorrere alla pratica: alcune hanno dovuto affrontare lunghi procedimenti giudiziari per poter infine ottenere il suicidio assistito, altre sono morte tra grandi sofferenze, altre ancora sono andate a morire all’estero in paesi dove è legale. Per questo motivo le regioni hanno iniziato a procedere per proprio conto, in modo da avere procedure strutturate per affrontare i casi in cui viene richiesto il suicidio assistito, anche perché le aziende sanitarie locali che devono gestire le pratiche sono controllate dalle Regioni. Diverse Regioni hanno quindi cercato di dotarsi autonomamente di norme per garantire in modo efficiente quello che la Corte Costituzionale aveva già legalizzato, ma il fatto che debbano farlo da sole comporta incognite e problemi.

La prima Regione a cercare di dotarsi di una legge era stata il Veneto, con una proposta di legge d’iniziativa popolare promossa dall’associazione Luca Coscioni che non è passata (è stata rinviata in commissione dopo la bocciatura dei due articoli su cui si era votato, e verosimilmente non verrà ridiscussa). Un’altra regione, la Puglia, ha approvato una delibera regionale, mentre l’Emilia-Romagna oltre alla legge ha approvato anche il regolamento che la rende operativa. Gli strumenti adottati dall’Emilia-Romagna prevedono l’istituzione di un comitato etico territoriale per valutare le richieste (il Comitato regionale per l’etica nella clinica, il Corec) e poi l’invio di linee di indirizzo alle aziende sanitarie locali. Insieme, i due atti prevedono che entro massimo 42 giorni la richiesta di suicidio assistito rivolta all’azienda sanitaria competente sia valutata da una commissione di medici e specialisti e dal comitato etico. In questo modo chi presenterà la richiesta potrà accedere al suicidio assistito entro quel termine, oppure sapere se e con quali motivazioni è stata respinta.

In Piemonte la proposta di legge sul fine vita, depositata dopo aver raccolto 11mila firme rispetto alle ottomila necessarie, si è arenata dopo che la maggioranza di centrodestra in Consiglio regionale, il 22 marzo 2024, ha posto la questione pregiudiziale di costituzionalità. È successo, quindi, durante il primo mandato dell’attuale governatore azzurro Alberto Cirio, nel periodo di campagna elettorale per le Regionali dell’8 e 9 giugno in Piemonte. L’escamotage per lo stop fu preparato dall’allora presidente di Palazzo Lascaris Stefano Allasia, esponente della Lega e fiero oppositore del provvedimento. L’approvazione della pregiudiziale di costituzionalità da parte della maggioranza di centrodestra ha impedito alla proposta di legge di arrivare alla discussione e al voto. L’allora capogruppo leghista Alberto Preioni, oggi sottosegretario di Cirio, sostenne che l’accaduto non significava “che il provvedimento non possa essere ripresentato e affrontato in un clima più sereno di quello della campagna elettorale, nella prossima legislatura”.

Dura la presa di posizione del mondo cattolico che, in un editoriale del settimanale diocesano, bollò l’iniziativa come “propaganda”. Nell’articolo del direttore Alberto Riccadonna si scagliò, definendo “privo di serietà, in Piemonte e in altre Regioni d’Italia (Veneto, Emilia Romagna), il tentativo di imboccare scorciatoie e legiferare a macchia di leopardo, ponendo i cittadini in condizioni di diseguaglianza sul tema fondamentale della morte. L’Avvocatura dello Stato ha fatto sapere che impugnerebbe le leggi regionali per difetto di competenza. L’Ufficio legale della Regione Piemonte ha diffuso una circolare che mette in guardia dai provvedimenti incostituzionali. Ce n’è abbastanza per fermare il treno e aspettare il Parlamento, l’istituzione indicata dalla democrazia. Ma prevale il ragionamento o la propaganda?”.