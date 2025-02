MULTIUTILITY

Con l'acqua (pubblica) alla gola. Società sull'orlo del crac

Da Cuneo a Vercelli, la gestione domestica del servizio idrico genera tanta retorica ma risultati disastrosi. Egea aspetta 70 milioni dal 2019 e il consorzio Cogesi non sa dove prenderli. Manassero e Robaldo su fronti opposti. E ad Alessandria l'Amag è vicina alla bancarotta

Sembra essere tornati indietro di quindici anni, ai referendum sull’acqua pubblica e alla retorica dei beni che non possono finire in mano ai privati. E così, mentre le municipalizzate continuano a cadere sul campo (per informazioni basta gettare un occhio alla situazione dell’Amag di Alessandria), la politica ha deciso di pubblicizzare le reti, estromettendo i partner industriali privati senza porsi il problema di dove troverà le risorse per gli investimenti necessari a ridurre le dispersioni.

Un film che va in scena pressoché uguale nel quadrante a Nord-Est della regione, nel Cuneese e nell’Alessandrino. Per la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero il partenariato con Egea Acque (ora Gruppo Iren), che in questi anni ha garantito un servizio di buona qualità e gli investimenti stabiliti dalle autorità d’ambito è “un passato da cui, in questi anni, abbiamo scelto di affrancarci con consapevole fatica e pervicacia”. Un affrancamento finora a costo zero: sono sei anni, infatti, che Egea Acque attende la cosiddetta “liquidazione del valore residuo” dei suoi investimenti, quantificata in 70 milioni. Risorse che l’azienda ha speso per riqualificare la rete senza avere il tempo di ammortizzare tale investimento. Nel 2019, infatti, i Comuni del Cuneese hanno scelto di affidare il servizio idrico integrato a Cogesi, consorzio interamente pubblico, attraverso un affidamento diretto in house. Un’operazione che solo parzialmente è stata completata, tant’è che Egea sta ancora gestendo il servizio in alcune aree, nell’attesa di essere liquidata.

Lo scorso 4 febbraio il direttore dell’Autorità d’ambito cuneese Roberto Ronco ha intimato a Cogesi il pagamento dei 70 milioni di euro di valore residuo a Egea Acque ed è tornato d’attualità il problema originario: chi paga? Cogesi, infatti, è un consorzio nato attraverso l’accorpamento delle varie società preesistenti le quali però non hanno conferito i propri asset al neonato consorzio, il quale dunque non ha la solidità per andare in banca a chiedere dei soldi. Un problema che esiste da sei anni, ma che ancora non è stato risolto e non è inneggiando all’acqua pubblica che si risolverà. Per questo il presidente della Provincia Luca Robaldo aveva provato ad aprire informalmente un canale con Egea, prediligendo in cuor suo una soluzione mista che tenesse dentro anche il socio privato, provocando però la dura reazione della sindaca di Cuneo che invece proprio non ne vuole sapere. Egea, dal canto suo, dopo la lunga stagione dei ricorsi promossi dalla precedente governance, dopo l’approdo di Iren e il cambio del management ha assunto una posizione più collaborativa nei confronti del territorio, dando la disponibilità a investire nell’ambito di una società pubblico-privata con lei dentro. Per il momento la situazione resta in stallo così come il miliardo di investimenti previsti dal piano di qui ai prossimi trent’anni.

Nelle province di Vercelli e Biella e nel distretto di Casale Monferrato (tutti sotto l’autorità d’ambito Egato2) si attende, invece, il responso del commissario Andrea Fluttero che entro la fine di febbraio pronuncerà sul modello da adottare per la gestione del servizio idrico integrato: anche qui la maggior parte dei sindaci già si è espressa per una scelta in house al consorzio Bcv, costituito in Spa e che ora dovrà farsi carico – come prima cosa – di liquidare Iren con 60 milioni. Stesso film già visto a Cuneo. Fluttero ha le sue perplessità ma sembra deciso ad assecondare la volontà della maggioranza dei Comuni, nonostante la contrarietà di Vercelli che finora, grazie alla Asm (partecipata da Iren) può contare su una delle più efficienti reti idriche di quell’area.

E infine c’è l’Alessandrino dove il percorso verso la nascita di un gestore unico non è neppure iniziato e questa negligenza ora mette a rischio i finanziamenti del Pnrr. L’Egato 6, infatti, aveva prorogato fino al 2035 gli attuali gestori di Alessandria (Amag Reti Idriche) e Novi Ligure (Gestione Acque Novi controllata dal gruppo Acos che ha una partecipazione del 25% di Iren) portando il ministero dei Trasporti a bloccare un finanziamento da 18 milioni per la prima e 15 per la seconda necessari all’ammodernamento della rete. Uno stop che ora rischia di far andare l’azienda gambe all’aria: si prospetta la cessione della quota di maggioranza di Reti Gas e la gara a doppio oggetto per Amag Ambiente dopo che in passato era già stata venduta Alegas per tentare di salvare i conti. Un’azienda che in questo momento non riesce a gestire l’ordinaria amministrazione, altro che investimenti.