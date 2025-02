PALAZZO LASCARIS

Piemonte alla resa dei conti, scazzo Lega-FdI sul bilancio

L'assessore Tronzano richiama in aula la manovra 2025. Durante la riunione dei capigruppo Ricca chiede lo slittamento di una settimana per la discussione, ma meloniani e assessore Vignale lo negano. L'opposizione: "Sono in confusione"

Una richiesta all’apparenza banale e pure ragionevole, lo spostamento di una settimana della discussione sull’articolato della finanziaria nel Consiglio regionale del Piemonte. Ma di fronte al pollice verso mostrato da Fratelli d’Italia durante la riunione dei capigruppo di oggi, al numero uno della Lega Fabrizio Ricca non è rimasto che alzare i tacchi e abbandonare il tavolo. Ennesimo segnale di tensione in una maggioranza fino a questo momento piuttosto inconcludente, che ha dato notizie di sé più attraverso estemporanee messinscena – leggi lo striscione di ieri durante il Consiglio aperto sull’automotive – che per provvedimenti o discussioni di un qualche valore. Agli atti restano, in questo primo tratto di legislatura, le lunghe discussioni sulle nomine e le bizze del Carroccio nella variazione di bilancio in autunno.

Nella commissione di oggi, infatti, la discussione della manovra ha interrotto il suo iter per essere richiamata in aula. Il Consiglio è convocato da martedì a giovedì della prossima settimana, si procede a spron battuto per portare a casa il voto favorevole prima possibile così da evitare il prolungarsi dell’esercizio provvisorio. La proposta di Ricca di iniziare la discussione la prossima settimana per poi entrare nello specifico dei vari articoli in quella successiva, nasceva dalla necessità di “discutere con la giunta alcuni emendamenti di merito che abbiamo intenzione di presentare” ha spiegato il diretto interessato prima che il collega meloniano Carlo Riva Vercellotti e l'assessore per i rapporti con l'aula Gian Luca Vignale rispondessero niet, cogliendo in contropiede anche gli alleati della lista Cirio e di Forza Italia. Secondo qualcuno una ripicca dopo la contrarietà della Lega di concedere la “Legislativa” – cioè una speciale commissione che consente di approvare un atto senza passare dall’aula – per le modifiche allo statuto volute dall’assessore all’Agricoltura Paolo Bongioanni alla Fondazione Agrion, inserendo tra le sue prerogative anche le “iniziative di promozione e di valorizzazione delle filiere agricole piemontesi”. Un’operazione che, a dirla tutta, ha già fatto storcere il naso non solo alla collega del Turismo Marina Chiarelli – preoccupata di quella che appare come un’invasione di campo – ma anche dello stesso governatore Alberto Cirio.

Intanto le opposizioni attaccano: “Se qualcuno cercava un’istantanea della confusione che regna nella maggioranza di centrodestra in Piemonte, oggi l’ha avuta” commentano le capogruppo di minoranza, Gianna Pentenero (Pd), Alice Ravinale (Avs), Sarah Disabato (M5s) e Vittoria Nallo (Sue) al termine di una giornata convulsa di lavori programmati e sospesi sul bilancio regionale. “Un governo regionale arrogante e nel pieno del caos, che blocca il dibattito democratico dentro e fuori il Consiglio e cambia idea di continuo, senza alcun rispetto per le istituzioni e per i cittadini piemontesi. Fanno e disfano ogni giorno, dimostrando di non avere né una linea chiara né la minima capacità di tenere unita la coalizione" hanno continuato. Mentre il Piemonte avrebbe bisogno di risposte concrete su sanità, lavoro e cultura, la giunta Cirio e la sua maggioranza continuano a giocare a Risiko con le istituzioni, occupandosi più delle loro divisioni interne che dei problemi reali della regione”.