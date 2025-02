PALAZZI ROMANI

Fumata azzurra per la Consulta: fuori Di Porto, dentro Cassinelli

Il vertice di ieri con Meloni ha sciolto l'ultimo nodo sui quattro giudici della Corte Costituzionale. Gianni Letta molla l'avvocato di Berlusconi per concentrare tutta la sua potenza di fuoco su Agnes alla Rai. E il merluzzone Tajani piazza l'ex parlamentare genovese

Sono Massimo Luciani, Francesco Saverio Marini, Maria Alessandra Sandulli e Roberto Cassinelli i quattro nomi indicati a tutti i gruppi parlamentari di Camera e Senato, di maggioranza e opposizione, da votare sulla scheda dopo l’intesa raggiunta che ha sbloccato l’impasse che durava da tempo. Si è arrivati al quattordicesimo scrutinio per il componente della Consulta chiamato a sostituire Silvana Sciarra, cessata dal mandato l'11 novembre del 2013, e del quinto per i successori di Augusto Barbera, Franco Modugno e Giulio Prosperetti, arrivati a scadenza il 21 dicembre scorso. Per tutti la maggioranza richiesta per l’elezione è i tre quinti dell’Assemblea, vale a dire 363 voti.

Marini, consigliere giuridico di Palazzo Chigi e “padre” della riforma costituzionale sul premierato voluta da Giorgia Meloni (indicato da FdI). Luciani, professore emerito di Diritto pubblico dell’Università La Sapienza di Roma (in quota opposizioni, indicato dal Pd). Alessandra Sandulli. è figlia di Aldo Maria Sandulli, riferimento assoluto del diritto amministrativo, ordinaria a sua volta di diritto amministrativo all’Università di Roma Tre fa e componente del Collegio garante della costituzionalità delle norme della Repubblica di San Marino. L’accordo sul suo nome (da non confondere con l’omonima, Gabriella Palmieri Sandulli, avvocato generale dello Stato, di cui si era pure parlato) si completa con il disco verde alla indicazione di un nome in quota Forza Italia, che ha provocato all’origine qualche malumore nella Lega. Nome che il partito azzurro ha tenuto coperto fino all’ultimo: sullo sfondo ci sono naturalmente i delicati equilibri interni del dopo-Berlusconi. Una girandola di nomi ridotta poi a una rosa ristretta: Gennaro Terracciano, avvocato e prorettore dell’Università del Foro Italico, Andrea Di Porto, docente all’Università La Sapienza di Roma, già avvocato di Silvio Berlusconi e di Fininvest e, appunto il prescelto dell’ultima ora, Roberto Cassinelli, ex parlamentare e avvocato genovese. Una partita che, nella maggioranza, viene legata anche a quella della Rai, ancora in totale stallo, con Simona Agnes sempre in pole position. L’eminenza azzurrina Gianni Letta, vero sponsor di Di Porto, ha così deciso di concentrare la sua potenza di fuoco sulla Rai lasciando ad Antonio Tajani l’indicazione del candidato alla Consulta.