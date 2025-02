Messina agita Torino

Dicono che… la presenza ieri di Carlo Messina alla presentazione del budget filantropico di Cariplo abbia fatto alzare le antenne in Compagnia di San Paolo. La fondazione torinese, infatti, che è pur sempre il primo socio istituzionale di Intesa Sanpaolo, guarda con sospetto l’asse milanese tra il numero uno di Palazzo Melzi Giovanni Azzone e l’amministratore delegato della banca, vieppiù alla vigilia del rinnovo degli organi. Il suo presidente, Marco Gilli, pare sempre più spesso tenuto ai margini, anche nella stessa Acri. “Torno da Londra adesso”, ha detto Messina prima di sedersi al tavolo del Meet di Milano per prendere parte al dibattito insieme ad Azzone, dove è stata spiegata l’alleanza con Cariplo per ZeroNeet, progetto sostenuto da 30 milioni (20 dalla fondazione e 10 da Intesa), che punta a collocare nel mercato del lavoro almeno 20mila giovani (sui 157mila presenti in Lombardia, 1,4 milioni in Italia) che non studiano e non hanno un impiego entro il 2030.