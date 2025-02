SANITÀ & POLITICA

Medici di famiglia, febbre alta nel centrodestra. L'aspirina di Cirio

Maggioranza divisa sulla riforma. Schillaci e la Lega per i futuri camici bianchi dipendenti del Ssn. Forza Italia alza il muro: "Difendiamo la libera professione". Il governatore piemontese a Palazzo Chigi "infermiere" del febbricitante Tajani

“Chiediamo di poter governare le 38 ore settimanali che paghiamo ai medici di famiglia e di poter controllare la spesa”. Il governatore del Lazio Francesco Rocca, il giorno dopo il tormentato vertice a Palazzo Chigi (anche) sulla sanità, alza e aggiusta il tiro sul nodo della riforma della medicina territoriale. Spiega di parlare a nome di tutti i presidenti di Regione, anche se a ben vedere nelle dichiarazioni o nei silenzi di alcuni di essi questa asserita coralità lascia il posto a posizionamenti dei rispettivi partiti.

A dividere lo stesso centrodestra è lo schema, proposto dal ministro della Salute Orazio Schillaci, che prevede il graduale passaggio alle dipendenze del servizio sanitario nazionale dei laureati che decideranno di fare il medico di medicina generale, introducendo una rivoluzione epocale nel mondo della sanità contro la quale si è subito schierato, minacciando scioperi, il più rappresentativo sindacato della categoria, la Fimmg. Ma anche all’interno della maggioranza di governo c’è chi come Forza Italia osteggia apertamente questo cambiamento, mentre non pochi governatori (e tra questi quelli della Lega, come il veneto Luca Zaia e il friulano Massimiliano Fedriga), addirittura si spingerebbero più avanti del ministro pronti ad assumere i medici di famiglia, anticipando la riforma stessa.

“Non siamo più negli anni Cinquanta, è finita un'epoca – spiega ancora il governatore del Lazio – in cui eravamo abituati ai medici di famiglia che ci venivano a visitare a casa. Oggi – rileva non senza polemica - c'è lo studio aperto due ore al giorno". Una posizione la sua che inevitabilmente collide frontalmente con quella del principale sindacato dei camici bianchi sulle barricate. Posizione che lascia intravedere una dele ragioni alla base della difesa dello status quo, ovvero il mantenimento di posizioni di potere (e di notevole remunerazione) nell’Enpam la ricchissima cassa autonoma di previdenza, che con il passaggio alle dipendenze dei medici vedrebbe ridursi notevolmente gli introiti.

Come finirà la discussione sulla riforma all’interno della maggioranza resta un quesito senza risposta, soltanto con alcuni indizi. Se ben chiara è la posizione di Forza Italia, non è sfuggita nel vertice di ieri la cautela di Giorgia Meloni, la quale sarebbe preoccupata di un ulteriore innalzarsi dello scontro con il principale sindacato dei medici, così come di un possibile contraccolpo sul servizio ai cittadini, specie nella fase iniziale del cambio di sistema. E, comunque, resta non irrilevante la tensione tra gli alleati.

Se la Lega spinge sulla linea di Schillaci, sostenuta anche dal titolare del Mef Giancarlo Giorgetti oltre che dai governatori, un pur acciaccato dall’influenza Antonio Tajani intima l’altolà. “La riforma va fatta, ma siamo contrari a fare entrare tutti i medici di base come dipendenti pubblici”. Il segretario azzurro, che ha voluto con sè al vertice di ieri il suo vice nonché governatore del Piemonte, Alberto Cirio, ha lanciato un messaggio chiarissimo alla Fimmg, toccando il già citato punto nevralgico della contesa: “difendiamo tutte le Casse si previdenza delle libere professioni – ha detto – che rappresentano una risorsa, difendiamo tutti i liberi professionisti”.

Tajani ha pure aggiunto che “siamo sempre per meno pubblico e più privato, che non significa non avere la sanità pubblica, è il servizio che è pubblico”, spiegando che nella visione azzurra della riforma “il medico di famiglia è obbligato in base al numero di assistiti, a svolgere un servizio presso la Asl”. Ma di mettere i futuri professionisti del territorio a libro paga non se ne parla. La mediazione illustrata da Cirio prevede che i medici di medicina generale garantiscano la disponibilità fino a 18 ore su 38 per le Case di comunità e per 20 ore rimangano a disposizione dei pazienti, continuando ad assicurare una assistenza nei propri studi, salvaguardando il rapporto fiduciario.

Il presidente del Piemonte la questione dei medici di famiglia, a partire dalla carenza di circa un migliaio sul suo territorio, la conosce bene, così come le diverse posizioni in merito dei sindacati. La linea “mediatrice” di Cirio presenta come al solito marcati tratti cerchiobottisti, caratteri ben noti nell’azione politica del politico langhetto. Se il leader nazionale di Forza Italia sottolinea la valenza “pubblica” del privato, solo pochi giorni Cirio ha nei fatti aperto alla richiesta di referendum regionale per abrogare una norma che consente società pubblico-private in sanità, sostenuta tra gli altri dal segretario piemontese della Cgil Giorgio Airaudo. “Quando si tratta di difendere la sanità pubblica, non diremo mai un no” ha spiegato il governatore in merito alla proposta di abolire una legge varata nel 2012 quando a presiedere la Regione era il leghista Roberto Cota e la Sanità era in capo proprio a Forza Italia.