Parco della Salute di Torino, Stato-Regioni approva extra costi

La Conferenza Stato Regioni ha approvato questa mattina l'intesa per il finanziamento degli extra costi a integrazione delle risorse già previste per la realizzazione del Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione della Città di Torino. L'accordo, che ieri era stato approvato anche dalla Commissione Salute, prevede uno stanziamento aggiuntivo di 84,3 milioni a carico dello Stato e 4,4 a carico della Regione Piemonte. "Questa intesa chiude anche dal punto di vista formale l'iter finanziario del progetto del Parco della Salute che è interamente finanziato e che ora può proseguire nel rispetto del cronoprogramma", dichiara il presidente della Regione Alberto Cirio, ricordando che "il Parco della Salute è la più grande opera di edilizia sanitaria del Piemonte che finalmente è nella fase attuativa". Con il via libera al finanziamento degli extra-costi "possiamo avviare le procedure per la firma del contratto d'appalto con l'azienda", Marco Corsini, commissario straordinario per il Parco della Salute, della Ricerca e dell'Innovazione. "E' un passaggio importante, un altro tassello nell' iter burocratico del Parco della Salute di Torino, dopo l'aggiudicazione della gara di partenariato pubblico privato. Ora, come da cronoprogramma, il commissario Corsini avvierà l'iter di approvazione del progetto esecutivo mediante l'indizione di una conferenza dei servizi", aggiunge l'assessore alla Sanità Federico Riboldi.