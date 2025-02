Letta all'Upo, valore unico mercato europeo

"In Europa abbiamo realizzato la moneta unica ed è stato un gran successo. Ma tre temi non sono stati volutamente integrati: telecomunicazioni, energia, mercati finanziari. E oggi ne paghiamo il prezzo". Così Enrico Letta, ospite questa mattina della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2024/2025 dell'Università del Piemonte orientale (Upo), che si è tenuta al Teatro Civico di Vercelli. "Bisogna recuperare competitività con scelte immediatamente realizzabili - ha detto l'ex presidente del Consiglio nella sua prolusione -, e riuscire a trattenere quei ricercatori che vanno negli Usa o in Cina perché trovano tanti finanziamenti. Con un unico mercato europeo potremmo difenderci meglio, ed essere in grado di fare investimenti che oggi non facciamo più". Letta ha aggiunto: "Non propongo il gigantismo americano, propongo invece che l'Europa mantenga il fantastico mix tra grande e piccolo. Ma piccole medie imprese faticano, oggi, senza il mercato unico europeo".