Milleproroghe: FdI, impegno mantenuto su ponte Preti in Piemonte

"Sul ponte Preti come su altre opere si fa un passo in avanti verso la proroga grazie ad un intervento del senatore Luca de Carlo di Fratelli d'Italia, che ringraziamo, dando la proroga auspicata che verrà confermata alla Camera. Tuttavia ora non sia la Città metropolitana" di Torino "a fare un ulteriore passo indietro, perché se siamo dovuti ricorrere ad un rinvio è solo per l'incapacità della sinistra che l'amministra. Si prendano le loro responsabilità lavorando a ritmi serrati e certi. Ringraziamo il governo con il ministro Ciriani per aver ascoltato le preoccupazioni degli amministratori, dal territorio ora arrivi un cambio di passo". Lo dichiara Augusta Montaruli, vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d'Italia. "Città metropolitana definisca i passaggi necessari alla realizzazione di progettazioni ed opere che attendono da decenni di essere realizzate. Vigileremo affinché ciò avvenga e garantire che risorse importanti e strategiche vengano effettivamente utilizzate al servizio dei cittadini", conclude il consigliere di Città metropolitana di Torino per FdI, Davide d'Agostino.