SACRO & PROFANO

Benedetti cattolici in politica, finiscono nella rete (della Cei)

Battesimo della "costituente" degli amministratori locali che si ispirano alla Dottrina sociale della Chiesa per "uscire dall'inganno delle polarizzazioni". Tanti cattodem e qualche centrista dell'altra parrocchia. Con il placet dei vescovi. La pattuglia piemontese

La cornice è quella del Th Hotel dove un tempo sorgeva la Domus Mariae, immersa nel verde di Villa Carpegna, lungo la via Aurelia, un tiro di schioppo dal Vaticano. È qui che da domani si riuniranno sindaci e amministratori locali cattolici, un network trasversale ai partiti e per questo, dal titolo dell’iniziativa “Perfino più di un partito”. È la Rete di Trieste che, tessi oggi e tessi domani, è arrivata fino a Roma grazie all’attivismo dell’ex senatore friulano Francesco Russo del Pd e di Elena Granata, vicepresidente del Comitato organizzatore della Settimana sociale di Trieste, culla di questo raduno.

Un luogo simbolo della Dc, crocevia di alcuni degli snodi più importanti nella storia della Balena Bianca. Alla Domus Mariae, nel 1959, si svolse il Consiglio nazionale in cui Aldo Moro venne eletto segretario, rilevando il testimone dal dimissionario Amintore Fanfani, aprendo per lo scudocrociato la stagione del Centrosinistra. Trentacinque anni dopo, sempre qui, Mino Martinazzoli annunciò la fine della Democrazia cristiana e la nascita del Partito popolare italiano: era il 1994, la Prima repubblica si contorceva negli ultimi spasmi sotto un plico di avvisi di garanzia; stava per iniziare la diaspora dei cattolici divisi dal solco che il bipolarismo stava per tracciare.

Trecento gli amministratori finora hanno confermato la loro presenza con un obiettivo chiaro: “Dare vita a un luogo di dialogo, confronto e partecipazione, in cui il comune riferimento alla dottrina sociale della Chiesa aiuti a smussare le asperità dell’attuale bipolarismo politico”. Progetto su cui si sono cimentati in tanti durante questi trentacinque anni, seppur con scarsi risultati. Sul raduno di domani è chiaro l’imprinting della Cei, così come nota è l’avversione di questa area politica nei confronti di un sistema elettorale che continua a dividere il mondo cattolico.

“C’è chi vive di nostalgie, chi coltiva il sogno mai sopito di un nuovo partito. Tuttavia, è molto più complesso e coraggioso generare nuove condizioni di ascolto e condivisione, far innamorare i giovani della politica, recuperare il senso di una partecipazione collettiva. Per questo, a Roma, il 14 e 15 febbraio, tenteremo di piantare il seme di un nuovo stile: un impegno generoso e gratuito per la politica, sia territoriale che nazionale. Continuare sulla via del dialogo, organizzare la partecipazione, trovare linguaggi comuni e azioni condivise: è un obiettivo ambizioso, forse addirittura più importante che fondare un nuovo partito”. Il programma prevede l'inizio dei lavori domani alle 15, con i saluti di Giuseppe Notarstefano, presidente dell'Azione Cattolica.

Nutrita la rappresentanza piemontese guidata dalla consigliera regionale dem Monica Canalis, con il collega Alberto Avetta, il presidente di Uncem nazionale Marco Bussone, ma anche esponenti di centrodestra come la sottosegretaria in Regione Piemonte, Claudia Porchietto (Forza Italia) e il ciellino Silvia Magliano che, dopo tanto peregrinare ora rappresenta la lista Cirio a Palazzo Lascaris. Tra gli ospiti più attesi c’è naturalmente Ernesto Maria Ruffini, ex direttore dell’Agenzia delle Entrate, attorno al quale c’è gran fermento in attesa delle prossime mosse.