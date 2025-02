POLTRONE & SOFÀ

Marrone fa rima con poltrone,

FdI "occupa" le case popolari

E meno male che vogliono gli sgomberi. I meloniani pronti ad aumentare gli emolumenti di presidente e vice dell'Atc di Torino per farli dimettere dalle partecipate. Trattativa in corso con la Lega. E in Consiglio si lavora alla scissione delle Agenzie di Piemonte Nord e Sud

Aumentare le poltrone e pagarle di più. FdI promuove gli sgomberi nelle case popolari e intanto occupa i consigli di amministrazione. Al centro di un fitto confronto tra Lega e Fratelli d’Italia ci sono proprio le Atc, enti che gestiscono il vasto patrimonio residenziale pubblico controllati dalla Regione Piemonte. In una delle ultime giunte l’assessore Maurizio Marrone ha sollevato il tema degli emolumenti per i consiglieri di amministrazione, presidente compreso. Sono troppo bassi, serve un adeguamento è stato il succo del suo intervento. Via libera a un approfondimento. D’altronde Marrone, che ha tra le sue deleghe proprio quella della Casa, ha ottenuto nell’ultimo giro di nomine la designazione a capo dell’agenzia torinese di Maurizio Pedrini, che oltre al nome condivide con lui la fede politica, essendo il segretario cittadino di Fratelli d’Italia. Nel cda anche il confermato Fabio Tassone della Lega, nel ruolo di vicepresidente, e Andrea Sacco indicato dal centrosinistra. Nell’Agenzia del Piemonte Nord, che racchiude le province di Novara, Verbania, Vercelli e Biella, il presidente è Marco Marchioni, anche lui della Lega, mentre nel Piemonte Sud (Cuneo, Asti e Alessandria) al vertice c’è Leonardo Prunotto di Forza Italia.

Oggi un presidente di Atc guadagna 5mila euro al mese, il vicepresidente 1.000, il revisore legale 3mila. Sono previsti inoltre dei piccoli gettoni di presenza per le riunioni del cda (30 euro lordi) e un rimborso spese chilometrico. Fin qui è tutto fin troppo semplice. Il filo si ingarbuglia poiché sia Pedrini che Tassone sono anche a capo delle due società controllate dall’Atc: Pedrini è presidente e amministratore delegato di Casa Atc Servizi, mentre Tassone è ad di Exe.Gesi. Tutti e due guadagnano per questo incarico ulteriori 20mila euro all’anno che sommano a quelli che prendono nella società capogruppo. Il totale, per Pedrini, fa circa 80mila euro all’anno; mentre Tassone supera i 30mila. Ed è per questo, forse, che sull’argomento il capogruppo della Lega Fabrizio Ricca e l’assessore Marrone hanno già avuto un confronto preliminare che però, tengono a spiegare entrambi, “nulla ha a che fare con il dibattito in corso sul Bilancio”. L’indicazione della politica è che Pedrini e Tassone si dimettano dai rispettivi incarichi nelle partecipate di Atc, così da migliorare l'efficienza della macchina gestionale, diranno loro, anche se il sospetto è che l'obiettivo sia di aumentare solo i beneficiari del poltronificio regionale. Il problema è che finora Pedrini e Tassone hanno fatto orecchie da mercante, spiegando che le loro dimissioni non avrebbero dovuto incidere sui rispettivi conti corrente. Di qui l’urgenza di un “adeguamento” e “rimodulazione” che non possono più attendere.

Ma non è tutto: questa operazione si lega con la proposta di legge alla quale sta lavorando il capogruppo di FdI Carlo Riva Vercellotti, compagno di partito di Marrone che mira ad aumentare il numero delle Atc. Quella del Piemonte Nord si dovrà scindere: Vercelli e Biella da una parte e Novara e Vco dall’altra; al Sud Cuneo rimarrà autonoma, mentre resteranno assieme Asti e Alessandria. Così dalle attuali tre si passerà a cinque. E questo vorrà dire cinque consigli di amministrazione, tutti da nominare!