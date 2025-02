Regione Piemonte, "trasparenza e condivisione" nel monitoraggio sui Pfas

Nel monitoraggio sulla presenza di Pfas nel sangue dei residenti a Spinetta Marengo, guidato dalla task force regionale, "c'è massima trasparenza e piena condivisione. Questi i due impegni che ho preso e che intendo perseguire con determinazione", ha spiegato l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, presente nel comune alessandrino "per la quarta volta in cinque mesi, per ribadire, ancora una volta, ciò che ho confermato coi fatti. Avevo promesso, appena insediato, che avrei preso in mano direttamente la problematica di Spinetta Marengo e così ho fatto, creando una task force composta da tecnici e professionisti sanitari di indiscussa fama e avviando in brevissimo tempo un biomonitoraggio, a cui mi sono sottoposto anch'io come impegno personale, che potesse analizzare le eventuali concentrazioni di Pfas nel sangue di chi vive nei pressi del polo chimico".